jueves 9 de octubre 2025

Campaña

Milei recorrió Mendoza y pidió a sus militantes que "no aflojen"

El presidente recorrió brevemente la peatonal Sarmiento, agradeció el apoyo de sus seguidores y los llamó a mantenerse firmes de cara a las elecciones del 26 de octubre, en medio de manifestaciones en su contra

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-09 at 9.21.11 PM

El presidente Javier Milei realizó este jueves una breve recorrida por el centro de Mendoza, acompañado por su hermana Karina Milei y el ministro de Defensa y candidato a diputado Luis Petri. Desde una camioneta oficial, tomó un megáfono para agradecer a sus seguidores y exhortarlos a mantener el apoyo: “Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen, porque el esfuerzo esta vez vale la pena”.

La visita cerró la jornada en Mendoza tras participar del tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael. Posteriormente, Milei se trasladó al Hotel Sheraton y caminó brevemente la peatonal Sarmiento, donde lo recibieron cientos de simpatizantes con banderas violetas y cánticos. La caminata duró apenas 10 minutos.

El presidente insistió en sus propuestas de reforma laboral y tributaria y destacó: “Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Tenemos que decidir si seguimos por el camino de baja inflación, caída de pobreza y aumento de salarios, o si volvemos al modelo del pasado que nos hundió”. Además, instó a la ciudadanía a participar de las elecciones del 26 de octubre: “Si la libertad no avanza, la Argentina retrocede. No tiremos a la basura el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos por salir adelante”.

La actividad contó con un fuerte operativo de seguridad, con presencia de fuerzas nacionales, provinciales y custodia presidencial. Mientras Milei saludaba a sus seguidores, un grupo de manifestantes protestó contra el Gobierno, con gritos de “Fuera Milei, fuera”. Según los opositores, “la gente de Mendoza la está pasando mal. Milei y Cornejo le robaron a los jubilados y a la educación pública”. La policía dispuso vallados y reubicó a los manifestantes, evitando incidentes durante el encuentro con militantes libertarios.

