viernes 10 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

Insólito: Karen Reichardt no podrá votarse a si misma

Karen Celia Vázquez, conocida en el mundo del entretenimiento com Karen Reichardt, tiene domicilio en Capital Federal, pero es primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Karen Celia Vázquez, quien adoptó en el mundo del arte y la política el nombre de Karen Reichardt, quien terminó ocupando el primer lugar en las lista de La Libertad Avanza (LLA) tras la renuncia de José Luis Espert, no podrá votarse a sí misma en las próximas elecciones del 26 de octubre, ya que esta habilitada para votar en Capital Federal, y no en la provincia de Buenos Aires (PBA), donde es candidata., quien adoptó en el arte y la política el nombre de

Lee además
La Justicia aceptó la renuncia de Espert y la actriz Karen Reichardt encabezará la nómina de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Nuevo rechazo judicial

Santilli no podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y en el lugar quedaría Karen Reichardt
quien es karen reichardt, el icono sexy de los 90 que encabezara la lista de diputados de milei en provincia de buenos aires
Legislativas

Quién es Karen Reichardt, el ícono sexy de los '90 que encabezará la lista de diputados de Milei en provincia de Buenos Aires

El curioso dato trascendió este jueves, un día después de que la Justicia Electoral rechazara el pedido de la LLA de ubicar a Diego Santilli en la cabeza. El "colo", quién ya ganó unas elecciones en 2021, se encontraba en el tercer lugar. Con su decisión, la Justicia respetó el orden que originalmente había presentado el partido del presidente Javier Milei.

Estos cambios en la lista de LLA se desencadenaron luego de que el cabeza de lista original, José Luis Espert, renunciara a su candidatura por las serias acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el empresario Fred Machado,acusado de narcotraficante y estafas múltiples, entre otros cargos.

Ya como cabeza de lista, la campaña de Reichardt arrancó difícil. Esta semana trascendió una serie de posteos suyos en redes sociales publicados entre 2015 y 2018 de fuerte contenido anti Lionel Messi y otros con un tono despectivo, clasista y racista, principalmente dirigido a los hinchas de Boca. Ella intentó desestimarlos y, en cambio, denunció una "operación en su contra".

¿Cuáles fueron los fundamentos de la justicia electoral para confirmar a Karen Reichardt primera en la lista de La Libertad Avanza en la Provincia?

El juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para modificar el orden de su lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert.

La agrupación había solicitado que el dirigente Diego Santilli pasara a ocupar el primer lugar, invocando el artículo 7 del decreto 171/2019, que regula reemplazos en las listas electorales. Sin embargo, el magistrado resolvió que la norma no puede aplicarse en este caso y declaró su inconstitucionalidad parcial, al considerar que su utilización “contradice el espíritu de la Ley de Paridad de Género (27.412)” y “afectaría el acceso igualitario de las mujeres a cargos electivos”.

Temas
Seguí leyendo

Polémica por los tuits racistas y anti Messi que comenzó a borrar Karen Reichardt

Una tradicional fábrica de electrodomésticos suspendió a 400 trabajadores

Una reconocida pick up deja de fabricarse en Argentina, y se importará desde México

El apoyo de Estados Unidos a Javier Milei también se sintió en el Riesgo País

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Los mercados celebraron el swap con Estados Unidos con fuerte suba de acciones

Milei recorrió Mendoza y pidió a sus militantes que "no aflojen"

Allanaron la casa de José Luis Espert y la Justicia le incautó el celular

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El avión pertenenciente a la Embajada de Estados Unidos en Argentina que aterrizó El Leoncito y generó revuelo.
Sesión

Diputados sanjuaninos también piden explicaciones por el avión estadounidense que aterrizó en La Pampa del Leoncito

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante
Insólito

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave
Solidaridad

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave

Te Puede Interesar

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan
Informe especial

Una sociedad salpicada por escándalos en Panamá es dueña de propiedades millonarias en el centro: una se la alquila al Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor
Graves sospechas

Revés para el empleado del multimedio acusado por abuso sexual contra una menor

Flaqué, a horas de girar de nuevo en El Zonda: Es como andar en bicicleta, no te olvidas de cómo manejar ahí
Cuenta regresiva

Flaqué, a horas de girar de nuevo en El Zonda: "Es como andar en bicicleta, no te olvidas de cómo manejar ahí"

Imagen ilustrativa.
En Rawson

Entró con un cuchillo a una fiambrería, asaltó al empleado y robó hasta bandejas de carne

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito
Delitos contra menores

La causa de acoso, fotos prohibidas y presunto abuso que involucra a un comerciante de Rawson y un jovencito