Polémica por los tuits racistas y anti Messi que comenzó a borrar Karen Reichardt

Karen Reichardt quedó como primera candidata de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, acorralado por supuestos vínculos con el narcotráfico, y su imputación por lavado de dinero.

La ex vedette generó controversia al borrar varios tweets antiguos donde insultaba a Lionel Messi. Entre las publicaciones eliminadas se encontraban comentarios en los que lo llamaba “cara de forro” y “cagón, en Argentina no existís”, además de críticas hacia quienes defendían al capitán de la selección argentina.

Reichardt, conocida por su paso en programas como Peor es nada, Brigada Cola y Fanáticas, trató de minimizar la polémica y explicó que muchos de los mensajes eran “berrinches futboleros”.

"Un berrinche futbolero es todo lo que me encontraron, les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos? Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito y del argentino que se esfuerza, todo lo que apoyamos los liberales!"





"Un berrinche futbolero es todo lo que me encontraron, les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos? Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito y del argentino que se esfuerza, todo lo que apoyamos los liberales!", se defendió.

Sin embargo, un repaso por sus publicaciones muestra un historial de críticas al jugador: en 2015 se refirió a Messi con expresiones despectivas y, en 2018, volvió a cuestionarlo por supuestas “jodas” del jugador. Además, cuenta con numerosos comentarios racistas hacia seguidores.