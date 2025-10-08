miércoles 8 de octubre 2025

Polémica por los tuits racistas y anti Messi que comenzó a borrar Karen Reichardt

La ex vedette y ahora primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Karen Reichardt, quedó en el ojo de la tormenta por viejos tuits.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Karen Reichardt quedó como primera candidata de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, acorralado por supuestos vínculos con el narcotráfico, y su imputación por lavado de dinero.

La Justicia aceptó la renuncia de Espert y la actriz Karen Reichardt encabezará la nómina de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Nuevo rechazo judicial

Santilli no podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y en el lugar quedaría Karen Reichardt
quien es karen reichardt, el icono sexy de los 90 que encabezara la lista de diputados de milei en provincia de buenos aires
Legislativas

Quién es Karen Reichardt, el ícono sexy de los '90 que encabezará la lista de diputados de Milei en provincia de Buenos Aires

La ex vedette generó controversia al borrar varios tweets antiguos donde insultaba a Lionel Messi. Entre las publicaciones eliminadas se encontraban comentarios en los que lo llamaba “cara de forro” y “cagón, en Argentina no existís”, además de críticas hacia quienes defendían al capitán de la selección argentina.

Reichardt, conocida por su paso en programas como Peor es nada, Brigada Cola y Fanáticas, trató de minimizar la polémica y explicó que muchos de los mensajes eran “berrinches futboleros”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarenReichardt1/status/1976024323660878102&partner=&hide_thread=false

"Un berrinche futbolero es todo lo que me encontraron, les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos? Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito y del argentino que se esfuerza, todo lo que apoyamos los liberales!", se defendió.

image

Sin embargo, un repaso por sus publicaciones muestra un historial de críticas al jugador: en 2015 se refirió a Messi con expresiones despectivas y, en 2018, volvió a cuestionarlo por supuestas “jodas” del jugador. Además, cuenta con numerosos comentarios racistas hacia seguidores.

image

