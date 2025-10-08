El ministro del Interior dijo que hay dinero público para reimprimir las boletas, que se borre a Espert, y que aparezca la foto de Santilli

El ministro del Interior, Lisandro Catalán , afirmó hoy que hay dinero para afrontar la eventual reimpresión de boletas de La Libertad Avanza del padrón de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por su vínculo con Fred Machado .

Nuevo rechazo judicial Santilli no podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y en el lugar quedaría Karen Reichardt

Informe del CIRCOT Octubre movido para la construcción sanjuanina: el metro cuadrado impactado por el dólar y salarios, y ¿qué se espera el mes próximo?

"Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible", dijo Catalán a la prensa tras su audiencia con el juez bonaerense, con competencia en lo electoral, Alejo Ramos Padilla .

Ramos Padilla deberá resolver la incógnita que tiene en vilo al gobierno del presidente Javier Milei a pocos días de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. Su decisión se espera para, más tardar, mañana.

"La reimpresión en términos de tiempo es factible. Pero la decisión depende de la justicia y vamos a acatar la orden. En el caso de que la justicia decida no reimprimir, se lo devolveremos a la Secretaría de Hacienda, como corresponde", agregó el funcionario nacional.