miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

El ministro del Interior dijo que hay dinero público para reimprimir las boletas, que se borre a Espert, y que aparezca la foto de Santilli

Lisandro Catalán aseguró que el gobierno nacional "ha sido muy cuidadoso" con el presupuesto para el acto eleccionario, y que están disponibles los 15.000 millones de pesos necesarios para la reimpresión de boletas, de manera que no se vea la cara de José Luis Espert.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, afirmó hoy que hay dinero para afrontar la eventual reimpresión de boletas de La Libertad Avanza del padrón de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por su vínculo con Fred Machado.

Lee además
En octubre, el costo del metro cuadrado trepó a $1,35 millones y construir una casa tipo en San Juan ya supera los $104 millones.
Informe del CIRCOT

Octubre movido para la construcción sanjuanina: el metro cuadrado impactado por el dólar y salarios, y ¿qué se espera el mes próximo?
La Justicia aceptó la renuncia de Espert y la actriz Karen Reichardt encabezará la nómina de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Nuevo rechazo judicial

Santilli no podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y en el lugar quedaría Karen Reichardt

"Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible", dijo Catalán a la prensa tras su audiencia con el juez bonaerense, con competencia en lo electoral, Alejo Ramos Padilla.

Ramos Padilla deberá resolver la incógnita que tiene en vilo al gobierno del presidente Javier Milei a pocos días de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. Su decisión se espera para, más tardar, mañana.

"La reimpresión en términos de tiempo es factible. Pero la decisión depende de la justicia y vamos a acatar la orden. En el caso de que la justicia decida no reimprimir, se lo devolveremos a la Secretaría de Hacienda, como corresponde", agregó el funcionario nacional.

Temas
Seguí leyendo

¿Cuánto costaría reimprimir las boletas sin la cara de Espert?

Elecciones en el SEC: pese a que hay una sola lista hubo gran movimiento de votantes

Nación prorrogó la suba del impuesto a los combustibles para después de las elecciones

Quieren crear dos secretarías más en la Escuela de Ciencias de la Salud: ¿el paso previo a convertirla en facultad?

Kristalina Georgieva insiste con un paquete de apoyo económico multilateral a Javier Milei

Polémica por los tuits racistas y anti Messi que comenzó a borrar Karen Reichardt

El Tesoro vendió 330 millones de dólares para mantener el dólar entre bandas

En busca de fondos frescos, el ministro Caputo se queda en Estados Unidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En el Penal de Chimbas actualmente hay 150 presos federales alojados y la provincia debe hacerse cargo de los costos para mantenerlos, por falta de envío de fondos de Nación.
Declaraciones

A San Juan le cuesta $63 millones por mes mantener a los presos federales, por fondos que no manda Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

Te Puede Interesar

La tristeza de los técnicos sanjuaninos. 
De luto

El dolor de los técnicos sanjuaninos por el fallecimiento de Russo: "Murió de pie"

Por Antonella Letizia
Quieren crear dos secretarías más en la Escuela de Ciencias de la Salud: ¿el paso previo a convertirla en facultad?
Proyecto

Quieren crear dos secretarías más en la Escuela de Ciencias de la Salud: ¿el paso previo a convertirla en facultad?

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el Pulpo González: así fue el último paso de Miguelo por San Juan
Recuerdo

Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el 'Pulpo' González: así fue el último paso de 'Miguelo' por San Juan

Lo filmaron robando las tapas de una Hilux en Rawson y pasará un año y dos meses en el Penal
Video

Lo filmaron robando las tapas de una Hilux en Rawson y pasará un año y dos meses en el Penal