Alerta

El Tesoro vendió 330 millones de dólares para mantener el dólar entre bandas

El Tesoro nacional debió desprenderse de otros 330 millones de dólares para que el dólar no se dispare.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un alto volumen operado en el segmento de contado de USD 676,9 millones fue reflejo de importantes ventas a manos del Tesoro, que colocó posturas a 1.430 pesos desde el inicio hasta el cierre de la operatoria, 50 centavos por encima del cierre anterior. El Banco Central informó una banda superior del esquema cambiario en $1.484,65, unos 54,65 pesos o 3,8% por encima del tipo de cambio oficial.

Fuentes del mercado estimaron en unos USD 330 millones las ventas oficiales de este martes, para acumular unos USD 2.100 millones a partir del martes de la semana anterior.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron USD 136 millones, a USD 42.066 millones, a pesar de una importante suba de 1,4% en la cotización del oro.

“El dólar mayorista se mantuvo estable durante toda la rueda, con muy poca oscilación, en línea con la dinámica de las últimas jornadas, nuevamente marcada por la fuerte presencia del Tesoro como único oferente relevante. Según estimaciones del mercado, hasta ayer le restaban alrededor de USD 680 millones disponibles, y considerando los vencimientos que deberá afrontar antes del 26 de octubre, es muy probable que hoy haya liquidado el total del saldo acumulado de exportadores, puesto que en el mercado de cambios se operaron USD 677 millones, un nivel que coincide en proporción del mercado a lo que vino vendiendo estos días”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Los expertos de Max Capital precisaron que “los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA se ubicarían actualmente en torno a USD 700 millones, por lo que, si las ventas se mantienen al ritmo actual, alcanzaría solo para unos pocos días más, tras lo cual podría ser necesaria la intervención del BCRA en el techo de la banda”.

“Todo indica que el gobierno busca mantener el tipo de cambio cerca de $1.430, por debajo de la banda superior, antes de las elecciones de medio término, en doce días hábiles. Sin embargo, el nivel de depósitos en USD del Tesoro sugiere que no cuenta con el poder de fuego suficiente para sostener esta estrategia. Una vez agotados esos fondos, el tipo de cambio probablemente toque la banda superior, donde el BCRA intervendría para defenderlo“, añadieron desde Max Capital.

Un reporte de MegaQM indicó que “el fuerte proceso de dolarización de carteras -y de ahorros en efectivo- ha generado flujos de liquidez en moneda extranjera que le ha quitado presión a las tasas de corto plazo. La volatilidad en el precio de los activos también ha generado un sesgo más conservador en muchos inversores, que prefieren pasar el ciclo de stress en un activo sin riesgo de mercado como los Money Market en dólares. Seguimos viendo mucho flujo positivo que prioriza esos factores, esto a pesar de que el premio por esa liquidez ha bajado”.

El economista y asesor Salvador Di Stefano explicó que “resulta imposible para una economía tan golpeada como la Argentina, pagar el stock de capital de deuda, paga todos los intereses que vencen, pero no puede pagar el capital, algo que les ocurre a todos los países del planeta. Se pagan los intereses de la deuda, pero el capital se renueva, si el PBI crece, la deuda sobre PBI disminuirá, y a futuro se podrá cancelar parte de dicha deuda”.

“Está claro que Argentina necesita recomponer las reservas de su Banco Central. La pregunta es ¿en qué plazo y a qué costo? No existe un único equilibrio cambiario para lograrlo. Un consenso político amplio y consistente sobre el rumbo económico -fundamentalmente dada nuestra historia- facilita alinear expectativas, sostener la demanda de pesos, atraer capitales y, ceteris parubus, mejorar el riesgo país. En ese escenario, el acceso a los mercados financieros internacionales se normaliza y disminuye la demanda de dólares para tener que cancelar deuda ante la imposibilidad de refinanciarla. Así, la recomposición de reservas puede espaciarse en el tiempo y realizarse con un sendero de tipo de cambio menos depreciado”, afirmó José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.

“Si las probabilidades de reversión del orden macroeconómico aumentan, reaparece la incertidumbre sobre la voluntad de repago y, ceteris paribus, aumenta el riesgo país. Esto aleja las posibilidades de acceder al mercado internacional de deuda para refinanciar los vencimientos de capital y requiere de un sendero de tipo de cambio más depreciado, ya que el Gobierno deberá hacerse de los dólares para pagar la deuda y, por lo tanto, incrementará su demanda”, apuntó Segura.

