miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deuda

Kristalina Georgieva insiste con un paquete de apoyo económico multilateral a Javier Milei

La titular del FMI volvió a manifestar su intención de trabajar junto al Banco Mundial y a Estados Unidos para auxiliar financieramente al gobierno de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene diálogos avanzados para coordinar junto a Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un paquete de apoyo financiero destinado a la Argentina.

Lee además
el fmi y eeuu acuerdan amplios planes de asistencia financiera para javier milei
Deuda

El FMI y EEUU acuerdan "amplios planes de asistencia financiera" para Javier Milei
scott bessent, tras recibir a caputo: seguiremos las productivas conversaciones
Apoyo

Scott Bessent, tras recibir a Caputo: "Seguiremos las productivas conversaciones"

Desde Washington, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, detalló a la agencia Reuters la existencia de gestiones multilaterales para definir los lineamientos de la ayuda, que incluyen el aporte de Estados Unidos, y anticipó resoluciones inmediatas respecto de la asistencia. “Esperamos decisiones sobre el tema en breve”, afirmó la funcionaria.

“Si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina”, dijo.

Entre las opciones en evaluación, según relató Georgieva, figura la posibilidad de que Estados Unidos transfiera a Argentina sus Derechos Especiales de Giro (DEG), modalidad ya utilizada con Qatar en 2023. Los DEG constituyen activos de reserva dentro del FMI, instrumentados para fortalecer la liquidez de países miembros en situaciones críticas.

Para la titular del organismo, la acumulación de reservas constituye el desafío central para el Gobierno. Las palabras llegan en momentos en que el Gobierno utiliza parte de sus escasas reservas para contener las presiones sobre el dólar.

“Cuando el país pueda afrontar las obligaciones del servicio de la deuda y las presiones internas, con una sólida posición de reservas, entonces, por supuesto, podrá continuar implementando sus programas y mantener a la población argentina comprometida”, puntualizó la titular del organismo multilateral de crédito.

International Monetary Fund (IMF) Managing Director Kristalina Georgieva speaks with a financier Michael Milken on the day of delivering remarks ahead of the annual IMF-World Bank fall meetings, at the Milken Institute in Washington, D.C., U.S., October 8, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Georgieva también indicó que su aspiración es que Argentina logre autonomía financiera sostenida. “Mi sueño es que Argentina se valga por sí sola. Tiene todos los ingredientes para prosperar. Lo que le faltaba era en el ámbito político”, subrayó.

Las negociaciones en la capital estadounidense siguen de cerca tanto los avances en la instrumentación del supuesto “swap” de Estados Unidos como la reacción de los actores políticos en Washington y Buenos Aires frente a este nuevo paquete de apoyo internacional. La dinámica entre Argentina y el organismo multilateral forma parte de un proceso histórico marcado por la repetición de programas y la búsqueda de salidas estructurales a una crisis persistente.

Evento

Georgieva habló esta mañana en el Milken Institute y destacó el caso de Argentina como ejemplo de disciplina fiscal. Subrayó que el éxito del programa de ajuste en el país dependerá del respaldo social: “El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”.

Al analizar experiencias internacionales, Georgieva recordó que en Europa Central y del Este algunos líderes lograron implementar recortes de pensiones y salarios de hasta un 50% y fueron reelegidos, gracias a la confianza de la población en la necesidad de esas medidas. Según la funcionaria, la sostenibilidad de las reformas fiscales está vinculada a la credibilidad de los dirigentes y a la capacidad de comunicar la importancia de las decisiones económicas.

Consultada sobre el avance de estas gestiones, Georgieva respondió: “Estamos trabajando, estamos trabajando”.

Durante la ronda de preguntas, la titular del FMI abordó el desafío de sostener políticamente los ajustes fiscales. Explicó que uno de los principales retos es “hacer que la gente entienda que un déficit en expansión y un mayor gasto público no necesariamente son buenos para ellos” y reconoció que aún no existe una fórmula efectiva para lograr ese acompañamiento social.

En su análisis sobre Estados Unidos, Georgieva señaló que la economía mostró una “historia de crecimiento muy resiliente”, aunque advirtió señales de enfriamiento en los datos recientes.

La directora gerente del FMI insistió en que la reducción del déficit fiscal requiere tanto ajustes en el gasto como políticas que impulsen la actividad y la inversión. “Uno de los caminos es crecer más”, remarcó, y agregó que es fundamental enviar señales claras de consolidación fiscal para mantener la confianza del sector privado.

Temas
Seguí leyendo

Quieren crear dos secretarías más en la Escuela de Ciencias de la Salud: ¿el paso previo a convertirla en facultad?

Polémica por los tuits racistas y anti Messi que comenzó a borrar Karen Reichardt

El Tesoro vendió 330 millones de dólares para mantener el dólar entre bandas

En busca de fondos frescos, el ministro Caputo se queda en Estados Unidos

Fuerte derrota oficialista en Diputados: Aprobaron la reforma de los DNU, que vuelve al Senado para convertirse en ley

El ministro del Interior dijo que hay dinero público para reimprimir las boletas, que se borre a Espert, y que aparezca la foto de Santilli

Senadora de Estados Unidos cuestionó el préstamo a Argentina con un video del recital de Javier Milei

El drama de la salud privada en San Juan: las alarmantes cifras que expone el Colegio Médico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En el Penal de Chimbas actualmente hay 150 presos federales alojados y la provincia debe hacerse cargo de los costos para mantenerlos, por falta de envío de fondos de Nación.
Declaraciones

A San Juan le cuesta $63 millones por mes mantener a los presos federales, por fondos que no manda Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

Te Puede Interesar

La tristeza de los técnicos sanjuaninos. 
De luto

El dolor de los técnicos sanjuaninos por el fallecimiento de Russo: "Murió de pie"

Por Antonella Letizia
Quieren crear dos secretarías más en la Escuela de Ciencias de la Salud: ¿el paso previo a convertirla en facultad?
Proyecto

Quieren crear dos secretarías más en la Escuela de Ciencias de la Salud: ¿el paso previo a convertirla en facultad?

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el Pulpo González: así fue el último paso de Miguelo por San Juan
Recuerdo

Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el 'Pulpo' González: así fue el último paso de 'Miguelo' por San Juan

Lo filmaron robando las tapas de una Hilux en Rawson y pasará un año y dos meses en el Penal
Video

Lo filmaron robando las tapas de una Hilux en Rawson y pasará un año y dos meses en el Penal