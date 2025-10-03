viernes 3 de octubre 2025

Deuda

El FMI y EEUU acuerdan "amplios planes de asistencia financiera" para Javier Milei

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, reveló que tuvo una "muy buena" reunión con el secretario del tesoro norteamericano Scott Bessent, con la administración Milei en agenda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una fuerte señal de respaldo internacional para el programa de reformas del gobierno de Javier Milei llegó este viernes desde Washington. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reveló que mantuvo una conversación "muy buena" con Scott Bessent, el principal asesor económico de Donald Trump y potencial futuro Secretario del Tesoro de Estados Unidos, para coordinar el apoyo a la Argentina.

El mensaje, difundido a través de la cuenta de X (ex Twitter) de Georgieva, confirma que Estados Unidos tiene en marcha "amplios planes de asistencia financiera" para el país, que incluyen una herramienta clave: el uso de sus tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI.

image

Un respaldo de alto nivel político

"Muy buena llamada con @SecScottBessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina", escribió Georgieva. La mención a Bessent no es menor, ya que se trata de la figura que suena con más fuerza para liderar el Tesoro norteamericano si Donald Trump gana las elecciones, lo que dota a la conversación de un enorme peso político a futuro.

En su tuit, la titular del FMI agregó: "Discutimos los amplios planes de Estados Unidos para la asistencia financiera, incluido el uso de las tenencias estadounidenses de DEG".

¿Qué significa el uso de los DEG de Estados Unidos?

Los Derechos Especiales de Giro (DEG o SDR, por sus siglas en inglés) son un activo de reserva internacional creado por el FMI. Que Estados Unidos ponga sobre la mesa la posibilidad de utilizar sus propias tenencias de DEG para asistir a la Argentina es una señal inequívoca y potente de respaldo, que podría traducirse en un importante alivio financiero para las arcas del Banco Central.

El mensaje de Georgieva concluye con una mirada hacia el futuro inmediato, en línea con las negociaciones que lleva adelante el gobierno argentino para un nuevo programa. "Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días", cerró la directora del Fondo. Este tuit representa el respaldo más explícito y coordinado hasta la fecha por parte de los dos actores más importantes del sistema financiero internacional para el plan de estabilización de la economía argentina.

