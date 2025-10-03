viernes 3 de octubre 2025

Primera reacción

Tras el rechazo al veto de Milei, el Gobierno nacional anunció obras en el hospital Garrahan por $30 millones

El Senado rechazó el veto sobre la Ley de Emergencia pediátrica y menos de 24 horas después, el Gobierno nacional anunció una millonaria inversión para el hospital Garrahan. Los detalles del anuncio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno nacional recibió un nuevo revés tras la decisión del Senado de tirar por tierra el veto de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia Pediátrica, más conocida como “Ley Garrahan”. Tras ello, en menos de 24 horas, el Gobierno nacional anunció una millonaria inversión para el hospital, que rondará los 30 millones de pesos.

Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó la decisión de Nación. “El plan consiste en adquisición de un acelerador lineal pediátrico, único de su tipo en hospitales pediátricos de América Latina”, detalló en conferencia de prensa.

Posteriormente aseveró que dicho equipo "permite tratar a niños con cáncer de una manera más precisa y mucho menos invasiva".

Las obras que realizarán en el hospital Garrahan

Luego, Adorni confirmó "la ampliación del área de trasplante de medula ósea para que los chicos reciban tratamientos complejos sin la necesidad de salir del país".

Además, aseguró que se realizará "la reapertura de 4 quirófanos, la adquisición de una ambulancia con equipada con sistema ECMO para el traslado de pacientes desde el AMBA o desde aeropuertos, y la renovación de 400 camas, camillas y sillas de ruedas las cuales tenían más de 30 años de antigüedad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1974119855994310672&partner=&hide_thread=false

Asimismo, se comprarán "nuevas máquinas de perfusión renal y hepática y la adquisición de nuevo equipo de esterilización, diagnóstico por imágenes, farmacias y laboratorio".

"Todo esto el Garrahan lo logra con fondos propios, sin transferencias adicionales y es gracias a una gestión eficiente de los recursos. El dinero va a donde tiene que ir y no se despilfarra más en gastos políticos", sentenció el vocero.

La oposición volteó en el Senado los vetos al Garrahan

El Senado le asestó un doble golpe al gobierno de La Libertad Avanza. Por amplia mayoría, volteó los vetos de Javier Milei a la Emergencia para el Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas leyes habían sido vetadas por el Presidente.

De esta manera, por tercera vez en menos de un mes, el Congreso ratifica una ley rechazada por el Jefe de Estado. Semanas atrás, la Cámara alta logró insistir con la Emergencia en Discapacidad.

Tal cual se esperaba, el Senado ratificó de forma contundente las dos iniciativas impulsadas por la oposición en Diputados. La Emergencia para el Garrahan, que busca actualizar las partidas presupuestarias para mejorar los ingresos de los trabajadores reunió 59 a favor 7 en contra y 3 abstenciones.

Fuente: Ámbito

