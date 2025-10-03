Javier Milei mantuvo su respaldo a José Luis Espert: "Inmunda y burda operación"

El presidente Javier Milei volvió a brindar su apoyo al diputado nacional y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, quien en las últimas horas reconoció que recibió 200.000 dólares por parte de Fred Machado , empresario actualmente detenido acusado de narcotráfico, pero negó que fuera por un aporte de campaña.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado sostuvo que la denuncia contra Espert es una “ inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo ”.

“El PROFE José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”, expresó Milei en su cuenta en X y difundió el video en el que el diputado nacional da su versión de los hechos.

“Puedo haber pecado de ingenuo pero delincuente jamás”

En la noche del jueves, José Luis Espert publicó un video de más de seis minutos en sus redes sociales en el que reconoció el pago de 200.000 dólares que recibió por parte del empresario pero negó que fuera por un aporte de la campaña de 2019. Una planilla del Bank of America incorporada a una investigación judicial en Texas, Estados Unidos, registra la transferencia que hizo una de las compañías del grupo empresarial de Fred Machado en 2020 al diputado nacional.

“Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, indicó el diputado sobre su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos.

Al respecto, recalcó: “Quiero dejar claro: uno, los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Tres, jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Cuatro, los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de mi investigación propia. Quinto, puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”.