Adorni, contundente sobre el caso Espert: "Está obligado a dar todas las explicaciones que hagan falta"

Luego de conocerse un video en el que José Luis Espert admitió que recibió una transferencia de US$ 200.000 que hizo una de las compañías del grupo empresarial de Federico "Fred" Machado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el candidato libertario "está obligado a dar todas las explicaciones que hagan falta porque es un funcionario".

"Si sienten que faltan explicaciones se las tendrán que pedir a José Luis y por supuesto que está obligado a darlas porque es un funcionario y nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo", subrayó Adorni.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde la mayoría de las preguntas fueron vinculadas a la situación de Espert, el vocero consideró que "las aclaraciones fueron dadas" en el video que publicó el diputado nacional cerca de la medianoche en su cuenta oficial de X.

"Me parece que las aclaraciones fueron dadas, pero es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando y que sintamos que haya cuestiones que haya seguir ampliando. Y se irán ampliando, las irá explicando como debe ser. No hay que tenerle miedo a eso", subrayó el portavoz.

Consultado acerca de si las aclaraciones que realizó Espert fueron suficientes, Adorni evitó dar una respuesta contundente. "Soy el vocero del Presidente y del Gobierno nacional. Las preguntas que le tengas que hacer a él no te las puedo responder yo porque no soy su vocero, su representante ni nada que se le parezca".

Y continuó: "De todas maneras, te podes remitir al tuit del Presidente que te va a dar, sin duda, respuesta a tu pregunta. No hay nada más que decir".

El mensaje al que aludió el vocero fue posteado por el propio Javier Milei a los minutos de que se conoció el video del candidato libertario. "El PROFE José Luis Espert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y, como todo ladrón, creen a otros de su misma condición. Fin", apuntó el libertario.

"El mensaje de X del Presidente fue claro en relación a la explicación y el video. Es una obviedad lo que te voy a decir, pero la corrupción existe en tanto y en cuanto se hayan malversado fondos públicos o que las arcas públicas se hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario", enfatizó.

La controversia volvió a la sala de conferencias cuando le consultaron si el Gobierno consideraba que Espert había dado una explicación clara y contundente tal como lo habían solicitado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Lo que reclamaban el periodismo, la sociedad, la doctora Bullrich y el doctor Francos era precisamente eso: que si había cuestiones que no habían sido respondidas, que no habían tenido claridad o que faltaba alguna aclaración adicional hay que darlas. Excede al doctor Espert. Me parece que cualquiera que esté relacionado con la función pública tiene que actuar de esa manera", subrayó Adorni.

FUENTE: Clarín