Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para San Juan por la llegada de viento Zonda durante la tarde de este viernes. Según el organismo, el fenómeno impactará principalmente en la zona centro de la provincia, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

De acuerdo al reporte, se esperan vientos con velocidades sostenidas entre 35 y 50 km/h, acompañados de ráfagas más intensas que pueden generar baja visibilidad, un marcado ascenso de la temperatura y una importante disminución en los niveles de humedad.

Además del área central, el Zonda también podría sentirse en departamentos como Pocito, Rivadavia, Ullum, Sarmiento, Zonda y Calingasta, donde se recomienda a la población tomar precauciones.

En cuanto a la temperatura, la jornada comenzará con una mínima de 15° y se espera que la máxima trepe hasta los 34°, lo que sumado al viento creará un ambiente sofocante en gran parte del territorio sanjuanino.