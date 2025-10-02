jueves 2 de octubre 2025

Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Es la pareja apodada “Los Borges”, que cayó presa el martes último. El hombre fue detenido con 594 gramos de cocaína, pero todo comenzó a raíz del incidente que provocó su exmujer, quien le hizo una escena de celos. Este miércoles ella fue absuelta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La novela de “Los Borges” tuvo este miércoles un nuevo capítulo en Flagrancia. La mujer que, por celos, entregó sin querer a su exmarido narco en Chimbas, fue absuelta en la causa penal que le iniciaron por el escándalo que armó en la casa del hombre y por el cual fue detenida. Distinta es la situación del sujeto, que continuará preso en la Justicia Federal después de que le hallaran 594 gramos de cocaína tras aquel incidente familiar.

Todo empezó en la madrugada del martes último como consecuencia de una pelea familiar en una casa de la Villa 1 de Mayo, en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y Díaz, en Chimbas. Alejandro Alcayaga llamó al 911 denunciando que su exmujer, Liliana Loyola, había roto una puerta y estaba dentro de su domicilio, pese a que tenía una prohibición de acercamiento. La mujer, a su vez, también se comunicó con la Policía y aseguró que el hombre la amenazaba con un arma de fuego. Los vecinos conocen a la pareja con el apodo de "Los Borges".

image
La droga secuestrada en ese domicilio de Villa 1° de Mayo, en Chimbas.

La droga secuestrada en ese domicilio de Villa 1° de Mayo, en Chimbas.

Eso motivó que unas patrullas arribaran al lugar para ver qué pasaba. Fue ahí cuando entraron a la vivienda y descubrieron que había droga. Los policías del Departamento de Drogas Ilegales, al inspeccionar el inmueble, secuestraron envoltorios de cocaína por un peso de 594 gramos, una balanza de precisión, elementos para el fraccionamiento y 676.200 pesos en efectivo.

Fue así que Alejandro Alcayaga, de nacionalidad chilena, quedó preso y a disposición de la Justicia Federal, mientras que Loyola también fue detenida. La fiscal María Paula Carena le inició una causa penal contra la mujer en el Sistema de Flagrancia por los delitos de daños, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial. Esto porque ella rompió la puerta y entró a la vivienda, a pesar de que existía una orden del Juzgado de Familia que le impedía acercarse a ese inmueble.

image
Las partes. De un lado, la abogada María Filomena Noriega. Del otro, la fiscal María Paula Carena.

Las partes. De un lado, la abogada María Filomena Noriega. Del otro, la fiscal María Paula Carena.

En relación con esta última causa, Liliana Loyola fue llevada este miércoles ante el juez Carlos Lima. La abogada María Filomena Noriega, su defensora, pidió que se desestimara la imputación por el delito de daño debido a que esa era también su propiedad. Por otro lado, la fiscal expresó que había un principio de acuerdo para firmar el juicio abreviado por desobediencia judicial y violación de domicilio.

image
El juez de flagrancia Carlos Lima.

El juez de flagrancia Carlos Lima.

Cuando todo indicaba que iba a quedar así, el juez Carlos Lima puso reparos al juicio abreviado y decidió absolver a Loyola. Entendió que en la acción de la mujer no hubo una “conducta antijurídica”, en razón de que la prohibición judicial tenía fecha del 1 de agosto de 2025, pero no establecía plazo, explicó una fuente judicial. En función de esto, el magistrado consideró que no podía atribuirle los delitos que sostenía la fiscal y ordenó la inmediata libertad de la mujer, informaron.

La fiscal sostuvo que la orden judicial estaba vigente y, por lo tanto, sí existió la comisión de un delito por parte de la señora. Por todo esto adelantó que apelará la resolución del juez Lima.

