miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Accidente

Santa Lucía: una mujer de 73 años fue atropellada mientras cruzaba la calle y terminó en el hospital

El accidente ocurrió en la esquina de Sarmiento y Aberastain. La víctima fue trasladada consciente al Hospital Rawson con una herida en la cabeza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mujer-atropellada

Un siniestro vial registrado en la tarde de este miércoles en Santa Lucía dejó como saldo a una mujer mayor hospitalizada. El hecho ocurrió pasadas las 18 en la intersección de calles Sarmiento y Aberastain, cuando Cristina Tello, de 73 años, intentaba cruzar a pie y fue embestida por un automóvil Chevrolet Ónix.

Lee además
Imagen ilustrativa
Vehículo sustraído

Robaron el auto al operario de una empresa y lo estrellaron contra un árbol en Pocito
estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marcho preso, pero con una pena menor
En Chimbas

Estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marchó preso, pero con una pena menor

El vehículo era conducido por Juana Navarro, de 72 años, quien circulaba por calle Sarmiento de este a oeste al momento del impacto. Según testigos, la peatona cayó al asfalto y presentaba un golpe en la cabeza con una herida cortante en la ceja, aunque permanecía consciente al ser asistida.

Personal médico llegó rápidamente al lugar y trasladó a la víctima al Hospital Rawson para su atención. En tanto, la Policía de la Comisaría 5ª trabajó en la escena junto a la agente Micaela Agüero, primera en intervenir, mientras que la investigación quedó a cargo del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martin.

Temas
Seguí leyendo

Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras ser embestido por una camioneta

La querella a fondo contra el médico que operó a Julieta Viñales: pidió 5 años de cárcel por mala praxis

¿Una red de trata? El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Le prorrogan la prisión preventiva al joven acusado de casi quitarle la vida a su exnovia en Chimbas

Regresó a San Juan la adolescente que huyó de su casa

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Robó desde un drone hasta joyas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
condena efectiva para el expresidente de sportivo que amenazo con un arma a su hijo en una heladeria de rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Te Puede Interesar

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Vehículo sustraído

Robaron el auto al operario de una empresa y lo estrellaron contra un árbol en Pocito

La única foto del avión americano.
En el Concejo Deliberante

Radiotelescopio chino: aparece un pedido de informe por la llegada del avión norteamericano a Calingasta

Argentina le gana a Australia y se acerca a los octavos del Mundial Sub 20
Sub 20

Argentina le gana a Australia y se acerca a los octavos del Mundial Sub 20

Estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marchó preso, pero con una pena menor
En Chimbas

Estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marchó preso, pero con una pena menor