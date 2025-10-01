Santa Lucía: una mujer de 73 años fue atropellada mientras cruzaba la calle y terminó en el hospital

Un siniestro vial registrado en la tarde de este miércoles en Santa Lucía dejó como saldo a una mujer mayor hospitalizada. El hecho ocurrió pasadas las 18 en la intersección de calles Sarmiento y Aberastain, cuando Cristina Tello, de 73 años, intentaba cruzar a pie y fue embestida por un automóvil Chevrolet Ónix.

El vehículo era conducido por Juana Navarro, de 72 años, quien circulaba por calle Sarmiento de este a oeste al momento del impacto. Según testigos, la peatona cayó al asfalto y presentaba un golpe en la cabeza con una herida cortante en la ceja, aunque permanecía consciente al ser asistida.

Personal médico llegó rápidamente al lugar y trasladó a la víctima al Hospital Rawson para su atención. En tanto, la Policía de la Comisaría 5ª trabajó en la escena junto a la agente Micaela Agüero, primera en intervenir, mientras que la investigación quedó a cargo del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martin.

