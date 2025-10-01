Alerta en San Juan: denuncian a un hombre por ejercer como psicólogo sin matrícula habilitante

El Colegio de Psicólogos de San Juan emitió un fuerte comunicado en el que advirtió que Emanuel L. Ruarte se encuentra ejerciendo la profesión sin contar con la matrícula correspondiente. Desde la institución remarcaron que su labor no está habilitada y que no cumple con los requisitos legales establecidos en la provincia.

“Para ejercer, se debe poseer matrícula profesional, la misma debe estar expedida por este Colegio tal como lo expresa el artículo 12: ‘Para ejercer la profesión de psicólogo en el territorio de la Provincia, es requisito indispensable la previa inscripción del profesional para su matriculación en el Colegio de Psicólogos’”, señala el texto difundido y firmado por la presidenta de la entidad, licenciada Melisa Rodríguez Gómez.

En ese marco, la institución fue contundente: “Es obligación de la Institución comunicar que el señor Emanuel L. Ruarte no es matriculado y, por consiguiente, no puede ejercer en la provincia”.

Ante esta situación, recomendaron a la población que, al momento de solicitar atención psicológica, consulte siempre el número de matrícula profesional. Con ese dato, se puede corroborar fácilmente si el especialista está habilitado para brindar servicios.

Para verificar la situación de un profesional, el Colegio de Psicólogos de San Juan habilitó un canal de contacto por WhatsApp al número 2645705836.