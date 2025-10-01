miércoles 1 de octubre 2025

Acciones en conjunto

Organizadores y dueños de salones de eventos avanzan con Seguridad para ponerle un freno a las "fiestas clandestinas"

Integrante de la Cámara de Salones de Eventos de San Juan han mantenido encuentros con Seguridad e intendentes poniendo el foco en el riesgo que representan los eventos en lugares que no están habilitados, un flagelo que crece en la provincia.

Por Celeste Roco Navea
Imagen ilustrativa

A principio de julio, Tiempo de San Juan publicó una nota apuntando al pedido que realizaban organizadores y dueños de salones de eventos de fortalecer la seguridad ante el auge de lo que denominan “fiestas clandestinas”, que en realidad se trata de eventos grandes que se realizan en fincas, casas de verano, uniones vecinales o espacios que no cuentan con ningún tipo de seguridad ni habilitación. Ante esto, hubo novedades.

Ernesto Cortínez, presidente de la Cámara de Salones de Eventos de San Juan, aseguró a Tiempo de San Juan que mantuvieron encuentros tanto con funcionarios de la Secretaría de Seguridad como con algunos intendentes. La finalidad de estas reuniones era poner en conocimiento una actividad que se encuentra en auge en la provincia, teniendo en cuenta que comienza la temporada de verano, donde los espacios no habilitados son más buscados si ofrecen parquizado y piletas.

“Hemos tenido muy buena recepción, pero ahora queremos ver resultados”, puntualizó Cortínez, apuntando no solo a fincas o espacios similares, sino también a uniones vecinales, salones barriales y casas particulares donde se hacen distintos eventos, desde reuniones sociales hasta cumpleaños o casamientos.

Las “fiestas clandestinas” son una problemática que preocupa y ocupa a los trabajadores del sector. Así lo reflejó Esteban Vázquez, organizador de eventos de la provincia. “Las fiestas clandestinas son una pelea que venimos teniendo durante los últimos dos años. Alquilan casas en algún lugar, sin habilitaciones y meten 80 personas, sin baño ni ninguna seguridad. Los organizadores y dueños de salones peleamos contra eso. Ha existido siempre, pero ahora hay una multiplicación. Algunos podrán estar mejor preparados, pero la mayoría no, ni tienen todo lo que implica”.

Tras una primera audiencia formal con las autoridades de Seguridad, desde el sector esperan que haya un refuerzo en los controles, sobre todo en las zonas que tienen identificadas como más atractivas para este tipo de eventos, como Zonda, Ullum, Albardón, Pocito en lo que es cercano al Gran San Juan, o Médano de Oro si nos aproximamos al radio céntrico.

Un detalle no menor es que con la llegada de los días más calurosos, estos espacios suelen ser buscados para distintos tipos de celebraciones como recibidas, fiestas de fin de año, cumpleaños entre otro tipo de evento social. La intención del sector es que las familias sanjuaninas puedan realizar sus eventos con todas las de la ley y las condiciones de seguridad que se necesitan para disfrutar sin complicaciones.

