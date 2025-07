Cansados de las "fiestas clandestinas", propietarios de salones de eventos de San Juan buscarán reunirse con Seguridad

El concepto “fiestas clandestinas” se volvió muy popular durante la pandemia, y se utilizaba para referirse a eventos y encuentros sociales realizados en lugares que no contaban con habilitación y dentro del marco de cuarentena social. En la actualidad el término sigue vigente entre los miembros de la Cámara de Salones de Eventos (CACE) , quienes señalan que este fenómeno en San Juan continua en auge y es por ello que es necesario tomar acciones antes que suceda una desgracia.

“Se ve mucho la clandestinidad, esto ha avanzado y ahora se hacen eventos en cualquier finca. No solo es una competencia desleal que ha incrementado en los últimos años, sino que son lugares totalmente clandestinos que no resguardan la seguridad de las personas que asisten al evento”, señaló Ernesto Cortínez, presidente de la CACE. Esta situación genera preocupación ya que, conforme a lo que indican desde la cámara, estos espacios que son alquilados a sanjuaninos para sus eventos sociales no cuentan con ningún tipo de seguridad ni bajo regulación que les brinde protección a los clientes en caso de una eventualidad.