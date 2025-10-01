Alertan por la llegada de viento a San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles San Juan registrará ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h. Durante la tarde, se espera un cielo parcialmente nublado, mientras que por la noche la nubosidad será ligera.

La temperatura máxima alcanzará los 26°C, con mínimas que rondarán los 14°C. El viento, proveniente del norte, soplará a velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la tarde, con ráfagas más fuertes que podrían generar algunas complicaciones para actividades al aire libre. Por la noche, la velocidad del viento disminuirá a entre 7 y 12 km/h, manteniéndose la sensación de frescura.

image El SMN pronostica escasas probabilidades de precipitaciones, con un rango entre 0 y 10% durante la tarde y nulo por la noche. Se recomienda a los sanjuaninos tomar precauciones al transitar por la vía pública y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

