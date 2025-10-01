miércoles 1 de octubre 2025

Voucher educativo de ANSES: cómo saber si te corresponde en octubre

El ANSES otorga un voucher educativo para familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El voucher educativo de ANSES alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario en instituciones con subvención estatal.

El voucher educativo en Argentina es un beneficio económico del ANSES destinado a familias con hijos en nivel inicial, primario y secundario que concurren a escuelas privadas con aporte estatal. El programa busca ayudar en el pago de las cuotas escolares y tiene requisitos de ingresos y residencia.

Pueden solicitarlo los padres, madres o tutores de estudiantes de nivel inicial, primario o secundario de hasta 18 años que concurran a instituciones privadas que reciben al menos un 75% de subsidio estatal.

Recibirán este beneficio aquellas familias que se anotaron durante el proceso de inscripción este año. El programa está destinado a personas con DNI y residencia legal en el país de al menos dos años.

También es importante tener en cuenta que, para solicitar este beneficio, el grupo familiar no debe superar los siete salarios mínimos vitales y móviles, lo que a octubre equivale a un tope de $2.255.400

Voucher educativo: qué ocurre si se adeudan cuotas en el colegio

Para poder cobrar el voucher educativo es necesario no adeudar cuotas en el colegio: si hay 2 cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda, aunque luego se puede cobrar de manera retroactiva.

Si llegara a haber 3 cuotas impagas se cancela el beneficio definitivamente, por lo que es importante estar al día en los pagos.

Otro factor que puede desencadenar en la cancelación del cobro del voucher educativo es que el alumno pierda la condición de regularidad y, obviamente, una renuncia voluntaria a este beneficio.

Voucher educativo: ¿cómo saber si fui seleccionado?

La manera de inscribirse para solicitar el Voucher Educativo es a través de la web voucherseducativos.educacion.gob.ar utilizando el CUIL de uno de los responsables parentales. Es necesario contar con usuario en Mi Argentina.

El solicitante tiene dos maneras de chequear si el voucher fue aprobado y cuál será su fecha de acreditación:

  • Puede ingresar al portal Mi ANSeS con número de CUIL y Clave de Seguridad dentro del apartado “Mis Cobros”, dónde se detalla el estado del trámite
  • También puede acceder al portal Mi Argentina con usuario y contraseña e ingresar al apartado “Estado de tu solicitud”

Si el beneficio está aprobado, el sistema directamente informa el lugar y la fecha de cobro, teniendo en cuenta la terminación del DNI.

Voucher educativo: los requisitos para acceder al beneficio

Para acceder al voucher educativo, las personas adultas responsables deben cumplir con una serie de condiciones vinculadas a la situación socioeconómica del hogar, la documentación y los datos declarados ante organismos oficiales. El beneficio está destinado a acompañar el pago de cuotas escolares en instituciones privadas con aporte estatal.

Pueden solicitarlo quienes ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años inclusive, siempre que los chicos o chicas sean alumnos regulares en escuelas alcanzadas por el programa y se cumplan los requisitos establecidos.

demás, es necesario que tanto los datos personales como los del grupo familiar estén actualizados en la base de ANSeS, ya que de lo contrario el trámite puede demorar o ser rechazado.

Entre los principales requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 2 años de residencia legal en el país
  • Contar con DNI válido
  • No superar el tope de siete Salarios mínimos, vitales y móviles como ingreso familiar
  • Completar la encuesta obligatoria en la plataforma al momento de la inscripción

Para calcular el ingreso del hogar, ANSeS toma en cuenta los sueldos brutos sin extras, los ingresos de monotributistas o autónomos, así como pensiones, jubilaciones, prestaciones por desempleo y otros beneficios sociales.

FUENTE: Clarín

