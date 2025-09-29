Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

Este martes , San Juan se despereza con un cielo mayormente claro y una temperatura que ronda los 17-19 °C durante las primeras horas de la mañana. Con el avance del día, el sol se impondrá y las condiciones irán cambiando hacia un entorno parcialmente nublado: al mediodía se prevén 23-25 °C y durante la tarde una temperatura máxima cercana a 27-28 °C, acompañada de algunas nubes intermitentes.

Sin embargo, el panorama se altera por la noche: hacia las 22 h se esperan cielos nublados y la llegada de chubascos puntuales, con temperaturas que descenderán a unos 20-21 °C. El viento será suave y no se prevén condiciones extremas, aunque el aumento de humedad podría sentirse en las horas más tardías.

Para transitar el día con comodidad, conviene optar por una vestimenta por capas: remera liviana o camisa para la tarde, y algo más abrigado para la mañana temprano o la noche. También es recomendable tener a mano un paraguas o abrigo impermeable de cara a los posibles chaparrones nocturnos.

El martes arrancará con armonía climática, ofrecerá una tarde templada y cerrará con la incógnita de lluvias aisladas. En cualquier caso, conviene estar preparados para un día que no será del todo homogéneo.