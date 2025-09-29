martes 30 de septiembre 2025

Pronóstico

Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

La jornada comenzará con cielos despejados y temperaturas frescas, pero hacia la noche se espera un aumento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo será la primavera 2025 en San Juan, según los pronósticos.

Cómo será la primavera 2025 en San Juan, según los pronósticos.

Este martes , San Juan se despereza con un cielo mayormente claro y una temperatura que ronda los 17-19 °C durante las primeras horas de la mañana. Con el avance del día, el sol se impondrá y las condiciones irán cambiando hacia un entorno parcialmente nublado: al mediodía se prevén 23-25 °C y durante la tarde una temperatura máxima cercana a 27-28 °C, acompañada de algunas nubes intermitentes.

Sin embargo, el panorama se altera por la noche: hacia las 22 h se esperan cielos nublados y la llegada de chubascos puntuales, con temperaturas que descenderán a unos 20-21 °C. El viento será suave y no se prevén condiciones extremas, aunque el aumento de humedad podría sentirse en las horas más tardías.

Para transitar el día con comodidad, conviene optar por una vestimenta por capas: remera liviana o camisa para la tarde, y algo más abrigado para la mañana temprano o la noche. También es recomendable tener a mano un paraguas o abrigo impermeable de cara a los posibles chaparrones nocturnos.

El martes arrancará con armonía climática, ofrecerá una tarde templada y cerrará con la incógnita de lluvias aisladas. En cualquier caso, conviene estar preparados para un día que no será del todo homogéneo.

