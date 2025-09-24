Jubilados de ANSES: los 3 aumentos confirmados que tendrán antes de fin de año

Los jubilados de ANSES tendrán aumentos antes de fin de año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que los jubilados percibirán tres aumentos en sus haberes antes de que termine el año. Se trata de una medida anunciada por el presidente de la Nación y se enmarca dentro del esquema de ajustes mensual vinculado al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , publicado por el Indec.

Los aumentos para jubilados de ANSES que restan en 2025

Los aumentos reflejan el índice inflacionario correspondiente a dos meses anteriores. En ese sentido, los ajustes serán:

Octubre : aumento del 1,9%, correspondiente al IPC de agosto.

: aumento del 1,9%, correspondiente al IPC de agosto. Noviembre: actualización sujeta a la inflación registrada en septiembre.

actualización sujeta a la inflación registrada en septiembre. Diciembre: ajuste determinado por el IPC de octubre.

La única suba confirmada hasta el momento es la de octubre, mientras que los porcentajes de noviembre y diciembre dependerán de los datos oficiales que el Indec dará a conocer en las próximas semanas.

Qué pasa con los bonos de ANSES para jubilados

Los jubilados continúan con dudas sobre la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000, que en meses anteriores se otorgaron como complemento a los haberes para quienes perciben los montos más bajos.

Este adicional todavía no fue confirmado para los meses de noviembre y diciembre, ya que su implementación dependerá de las decisiones del Ejecutivo y de la disponibilidad presupuestaria.

Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Los pagos se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Pensiones no Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado).

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados que superan la mínima