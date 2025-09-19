viernes 19 de septiembre 2025

Importante

ANSES confirma tres refuerzos únicos en octubre: quiénes cobrarán y cuánto

Con los nuevos montos actualizados, miles de beneficiarios de ANSES podrán acceder a estos pagos, cumpliendo los requisitos de ingresos y plazos establecidos por la entidad.

Por María Morá
image
Nuevos montos de las APU de ANSES

Las asignaciones afectadas por este aumento son:

  • Nacimiento: $68.333 (anteriormente $67.079)

  • Matrimonio: $102.319 (anteriormente $100.441)

  • Adopción: $408.575 (anteriormente $401.075)

Requisitos para acceder a las APU

Para ser beneficiario de estas asignaciones, se deben cumplir ciertos requisitos:

  • Ingreso familiar: no debe superar los $3.917.492 en conjunto.

  • Ingreso individual: ningún miembro de la pareja puede ganar más de $1.958.746.

  • Plazo de solicitud: la solicitud debe realizarse dentro de los dos años posteriores al evento (nacimiento, matrimonio o adopción).

¿Quiénes pueden cobrar este beneficio de ANSES?

Las personas que pueden acceder a estas asignaciones incluyen:

  • Trabajadores en relación de dependencia.

  • Personas que perciben prestaciones por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

  • Autónomos y monotributistas.

  • Jubilados y pensionados.

Para obtener más información o iniciar el trámite, se recomienda ingresar al sitio oficial de ANSES o comunicarse con la delegación más cercana.

