ANSES confirma tres refuerzos únicos en octubre: quiénes cobrarán y cuánto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado un incremento en los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para octubre de 2025, aplicando un ajuste del 1,87% tras conocerse la inflación de agosto, que fue del 1,9% según el INDEC.

Nuevos montos de las APU de ANSES Las asignaciones afectadas por este aumento son:

Nacimiento : $68.333 (anteriormente $67.079)

Matrimonio : $102.319 (anteriormente $100.441)

Adopción: $408.575 (anteriormente $401.075) Requisitos para acceder a las APU Para ser beneficiario de estas asignaciones, se deben cumplir ciertos requisitos: Ingreso familiar : no debe superar los $3.917.492 en conjunto.

Ingreso individual : ningún miembro de la pareja puede ganar más de $1.958.746.

Plazo de solicitud: la solicitud debe realizarse dentro de los dos años posteriores al evento (nacimiento, matrimonio o adopción). ¿Quiénes pueden cobrar este beneficio de ANSES? Las personas que pueden acceder a estas asignaciones incluyen: Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que perciben prestaciones por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Autónomos y monotributistas.

Jubilados y pensionados. Para obtener más información o iniciar el trámite, se recomienda ingresar al sitio oficial de ANSES o comunicarse con la delegación más cercana.

