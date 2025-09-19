viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De no creer

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson

Se trata de la Escuela Barrio Ejército de Los Andes. Docentes, alumnos y personal no docente tuvieron que abandonar el establecimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por tercera día consecutivo en esta semana, una escuela de Rawson tuvo que ser evacuada debido a una amenaza de bomba. El hecho se registró en la Escuela Barrio Ejército de Los Andes, ubicada en la calle José López, entre Portugal y Estados Unidos.

Lee además
Penal de Chimbas.
Ola de alertas

En San Juan, la última amenaza de bomba fue en la cárcel: cómo se hizo el operativo con los presos
nueva amenaza de bomba en el centro civico: fueron dos llamados en simultaneo y el autor seria un adulto
¡Otra vez sopa!

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

El alerta llevó a que efectivos policiales se presentaran de inmediato en el lugar y tomaran medidas preventivas ante la posible presencia de un explosivo. Como consecuencia, docentes, alumnos y personal no docente tuvieron que abandonar el establecimiento mientras se llevaban a cabo los protocolos de seguridad.

Hasta el momento no se han reportado incidentes durante la evacuación y se continúa con la investigación correspondiente para determinar el origen de la amenaza.

Temas
Seguí leyendo

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

En la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum concluye la modernización, tras 36 años sin reformas

La Difunta Correa, bendita con más obras: se viene el polideportivo con cancha y otros chiches

"Si pudiera volver atrás...": los sanjuaninos cuentan el momento que repetirían de su vida

Siesta movida en San Juan, tras un temblor en Mendoza

"Hoy estamos un poco más esperanzados", el alivio de un médico sanjuanino que trabaja en el Garrahan

Dolor en Caucete por la muerte de un reconocido músico

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la difunta correa, bendita con mas obras: se viene el polideportivo con cancha y otros chiches
Reforma integral

La Difunta Correa, bendita con más obras: se viene el polideportivo con cancha y otros chiches

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Thian Toledo, el niño de 7 años que se descompensó y murió durante un festejo de cumpleaños en Río Tercero, provincia de Córdoba
Consternación social

Dolor e incertidumbre en Córdoba: en solo cinco días ya son cuatro los menores fallecidos de muerte súbita

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Qué pasará

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán juró como ministro del Interior hace 4 días, el 15 de septiembre.
Visita exprés

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, en San Juan: la agenda con Orrego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes
Triste final

Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson
De no creer

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson

La reunión en comisión dentro de la Legislatura, cuando el secretario de Tránsito y Transporte provincial, Marcelo Molina, fue por segunda vez esta semana a explicar a los legisladores el proyecto. 
Mirada oficial

Las razones del Gobierno de San Juan para postergar el debate de la Ley de Transporte: "ampliar el consenso"

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio