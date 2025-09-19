Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson

Por tercera día consecutivo en esta semana, una escuela de Rawson tuvo que ser evacuada debido a una amenaza de bomba. El hecho se registró en la Escuela Barrio Ejército de Los Andes, ubicada en la calle José López, entre Portugal y Estados Unidos.

El alerta llevó a que efectivos policiales se presentaran de inmediato en el lugar y tomaran medidas preventivas ante la posible presencia de un explosivo. Como consecuencia, docentes, alumnos y personal no docente tuvieron que abandonar el establecimiento mientras se llevaban a cabo los protocolos de seguridad.

Hasta el momento no se han reportado incidentes durante la evacuación y se continúa con la investigación correspondiente para determinar el origen de la amenaza.

