jueves 18 de septiembre 2025

Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

A través de redes sociales buscan a una estafadora que ingresó y compró en varios comercios del departamento pero pagó con una billetera virtual falsa y logró llevarse miles en mercadería.

Por Redacción Tiempo de San Juan
estafa en albardón

En Albardón crece la preocupación entre los dueños de negocios luego de que, en las últimas horas, varios locales fueran víctimas de una estafa con el mismo método: una mujer llega a comprar, simula abonar con aplicaciones como Mercado Pago o Naranja X y muestra comprobantes adulterados que hacen creer que la transacción fue exitosa.

Los hechos se repitieron en comercios de Campo Afuera, Villa San Martín y la zona de calle Nacional. En todos los casos, los vendedores recién notaron el fraude al comprobar que el dinero nunca ingresó a sus cuentas. Ante la reiteración, los damnificados coincidieron en que se trataría de la misma persona.

Las denuncias ya fueron presentadas ante la Policía y las autoridades solicitan máxima atención a quienes reciben pagos electrónicos. La principal recomendación es no entregar productos hasta verificar en tiempo real la acreditación del dinero y, ante cualquier sospecha, dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

La UFI Delitos Informáticos y Estafas investiga lo sucedido pero aún no logran dar con la estafadora.

