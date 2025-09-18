Descubrió que le estaban robando a un vecino y no dudó: enfrentó y atrapó al ladrón

En horas de la madrugada de este jueves, personal de la Subcomisaría del Barrio Ansilta detuvo a un sujeto por un robo agravado por efracción y lesiones leves, en una vivienda del Barrio La Quebrada, en Rawson.

El sospechoso, identificado como Pablo Gabriel Castro , de 31 años , fue aprehendido en el lugar tras una persecución y forcejeo con un ciudadano que lo había sorprendido en el techo de la vivienda .

Según testigos, el detenido habría ingresado a la casa dañando puertas y ventanas y sustrayendo diversos objetos antes de ser sorprendido.

El damnificado realizó la denuncia correspondiente, y Castro quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que inició el procedimiento legal pertinente.