Descubrió que le estaban robando a un vecino y no dudó: enfrentó y atrapó al ladrón

En horas de la madrugada de este jueves, personal de la Subcomisaría del Barrio Ansilta detuvo a un sujeto por un robo agravado por efracción y lesiones leves, en una vivienda del Barrio La Quebrada, en Rawson.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Un vecino sorprendió a un hombre mientras robaba en la vivienda de otra persona y logró detenerlo tras un forcejeo. El delincuente ahora será juzgado por Flagrancia.
En horas de la madrugada de este jueves, personal de la Subcomisaría del Barrio Ansilta detuvo a un sujeto por un robo agravado por efracción y lesiones leves, en una vivienda del Barrio La Quebrada, en Rawson.
El sospechoso, identificado como Pablo Gabriel Castro , de 31 años, fue aprehendido en el lugar tras una persecución y forcejeo con un ciudadano que lo había sorprendido en el techo de la vivienda.
Según testigos, el detenido habría ingresado a la casa dañando puertas y ventanas y sustrayendo diversos objetos antes de ser sorprendido.
El damnificado realizó la denuncia correspondiente, y Castro quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que inició el procedimiento legal pertinente.