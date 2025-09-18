jueves 18 de septiembre 2025

En Rawson

Descubrió que le estaban robando a un vecino y no dudó: enfrentó y atrapó al ladrón

Un vecino sorprendió a un hombre mientras robaba en la vivienda de otra persona y logró detenerlo tras un forcejeo. El delincuente ahora será juzgado por Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En horas de la madrugada de este jueves, personal de la Subcomisaría del Barrio Ansilta detuvo a un sujeto por un robo agravado por efracción y lesiones leves, en una vivienda del Barrio La Quebrada, en Rawson.

El sospechoso, identificado como Pablo Gabriel Castro , de 31 años, fue aprehendido en el lugar tras una persecución y forcejeo con un ciudadano que lo había sorprendido en el techo de la vivienda.

Según testigos, el detenido habría ingresado a la casa dañando puertas y ventanas y sustrayendo diversos objetos antes de ser sorprendido.

El damnificado realizó la denuncia correspondiente, y Castro quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que inició el procedimiento legal pertinente.

