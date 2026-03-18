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Insólito

Lo atraparon en plena "chamba": detenido por fraccionar marihuana en Plaza 25 de Mayo

La Policía lo aprehendió en la madrugada de este miércoles. El joven, de 18 años, quedó demorado en comisaría 3ra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
plaza 25 de mayo.jpg

En el corazón del microcentro sanjuanino, exactamente en Plaza 25 de Mayo, se llevó a cabo un procedimiento policial poco habitual. Un joven de 18 años fue detenido mientras se dedicaba, con total impunidad, a fraccionar marihuana sentado en un banco.

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El hecho ocurrió en las primeras horas de este miércoles, cuando efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia realizaban recirrodas por el principal paseo de la ciudad. Según informaron fuentes policiales, los uniformados se toparon con la escena "a la vista de cualquiera", lo que derivó en la inmediata intervención.

El sospechoso fue identificado como Benjamín Adriel Muñoz Santiago, oriundo de Rawson. Lejos de acatar la orden policial con calma, el joven reaccionó de forma violenta, generando un escándalo en la vía pública. Por este motivo, inicialmente fue reducido por infringir los artículos 113, 117 y 118 del Código de Faltas, vinculados a actos turbatorios y desorden.

Al constatar que el sujeto estaba manipulando sustancias prohibidas, se solicitó la presencia del personal de Drogas Ilegales. Tras el pesaje y las pruebas de campo correspondientes, las autoridades confirmaron que Muñoz Santiago tenía en su poder 26 gramos de marihuana.

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