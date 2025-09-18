Imprevisto movimiento en el Rawson: un helicóptero sanitario trasladó a un paciente desde Jáchal

En la tarde de este jueves, la actividad en el Hospital Dr. Guillermo Rawson se vio alterada por el sorpresivo arribo de un helicóptero sanitario. La aeronave aterrizó en el predio del nosocomio capitalino y llamó la atención de pacientes, familiares y transeúntes que circulaban por la zona.

Según informaron fuentes hospitalarias, el operativo aéreo tuvo como objetivo el traslado urgente de un hombre adulto oriundo de Jáchal, quien habría sufrido un cuadro cardíaco. Pese a la gravedad que motivó el traslado, el paciente llegó estable y lúcido, precisaron desde el hospital.

Luego, el personal médico le practicó los estudios de rigor para evaluar su estado de salud y definir el tratamiento correspondiente.

