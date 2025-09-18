El descenso a ojos de Maradona: el día que San Martín le arruinó el partido despedida a Guillermo

San Martín y Vélez se medirán este viernes, por la fecha 9 del Torneo Clausura, y aunque parece un partido cualquiera por la lucha del verdinegro en Primera, no pasará desapercibido por un viejo pasado que une a Guillermo Barros Schelotto con San Juan. El descenso a ojos de Diego Armando Maradona y una despedida frustrada del DT del Fortín.

Lo cierto es que San Martín y Gimnasia se enfrentaron el 30 de julio de 2011, por el partido de vuelta de la promoción de Primera. El Verdinegro sacó chapa en la ida de local al vencerlo por la mínima, y quien estaba obligado para el segundo partido era el Lobo, que puso lo mejor ante su gente que esa tarde colmó El Bosque. Si bien estaban los dos a un paso de la gloria, Gimnasia lo sintió aún más especial por que era el partido despedida de Guillermo Barros Schelotto.

El partido quedó en manos del equipo sanjuanino, que pese a la victoria de la ida, supo aguantar el resultado 1-1 y festejar el regreso a la máxima categoría. Con este panorama, fue una tarde totalmente gris para el Lobo de la Plata, ya que el Verdinegro lo condenaría al descenso y le arruinaría la despedida del ahora DT de Vélez.

Y todo no terminaría ahí, ya que en el Estadio Juan Carmelo Zerrillo, hubo una presencia especial: la de Diego Armando Maradona. El 'Diez' llegó rodeado de guardespaldas a ver el encuentro y despedida de Guillermo, y se retiró del Bosque perseguido por la prensa.

Quizá no fue el encuentro que el 'Pelusa' fue a ver, con un mellizo tirando los últimos cartuchos y con Gimnasia peleando el descenso, pero la imagen que se llevó fue la de San Martín festejando el regreso a Primera. "Vine a ver el último partido de Guillermo, Gimnasia es la realidad que es y los sanjuaninos hicieron un gran partido", expresó ante la invasión de micrófonos.

Después de tantos años y a pesar de que se alguna vez se volvieron a cruzar, es un buen momento para recordar ese 30 de julio de 2011. Guillermo llegará a San Juan al frente de Vélez para enfrentar a San Martín en una nueva fecha del campeonato Clausura. La cita será este viernes desde las 19.15hs en el Hilario Sánchez.

El día que San Martín condenó al descenso a Gimnasia y le arruinó el partido despedida a Guillermo: