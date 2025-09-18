jueves 18 de septiembre 2025

Seguridad

Habrá un nuevo sistema para entrar a la cancha de San Martín: cómo se aplicará

El 'Verdinegro' estrenará este viernes molinetes con reconocimiento facial en las plateas Oeste y Este, aunque los socios que no hayan hecho el trámite podrán ingresar con su código QR.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Club Atlético San Martín.

El Club Atlético San Martín anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de ingreso al estadio Hilario Sánchez, que comenzará a aplicarse este viernes cuando el equipo reciba a Vélez por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Según informó el club en un comunicado publicado en sus redes sociales, los accesos a las plateas Oeste y Este contarán con molinetes equipados con Face ID.

La institución explicó que, en esta etapa inicial, el sistema permitirá el acceso únicamente a los socios plenos y protectores abonados a cada tribuna que hayan realizado previamente la verificación facial a través de la aplicación oficial. Quienes todavía no hayan completado el trámite podrán ingresar utilizando el código QR habitual.

El club adelantó que la implementación será progresiva, por lo que se prevé que en los próximos encuentros se amplíe el uso de la identificación facial a otros sectores del estadio. La medida apunta a agilizar los ingresos y reforzar los controles de seguridad en los partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CASanMartinSJ/status/1968679370538598557&partner=&hide_thread=false

San Martín enfrentará este viernes a Vélez Sarsfield a partir de las 19:15 en el Hilario Sánchez. El Verdinegro suma nueve puntos y ocupa el undécimo puesto en la Zona B, mientras que el Fortín se ubica tercero con quince unidades.

Temas
