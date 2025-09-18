jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Camino al Mundial

Argentina cortó la mejor racha y perdió el liderazgo del ranking FIFA: quién lo destronó

La derrota ante Ecuador le puso fin a la histórica racha de Argentina en lo más alto del ranking FIFA y la mandó al tercer puesto.

Por María Morá
image
Lee además
estamos vivos: el mensaje de gallardo a los hinchas de river tras la derrota con el palmeiras
Copa Libertadores

"Estamos vivos": el mensaje de Gallardo a los hinchas de River tras la derrota con el Palmeiras
de estar casi al borde del nocaut a seguir con vida: river perdio con el palmeiras y ahora ira por la heroica en brasil
Partido de ida

De estar casi al borde del nocaut a seguir con vida: River perdió con el Palmeiras y ahora irá por la heroica en Brasil

El nuevo líder es España, que desplazó a la Scaloneta al tercer puesto. Francia, por su parte, se ubicó en el segundo lugar del podio.

Una caída que marcó el final de una era

La derrota por 1-0 ante Ecuador en el cierre de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas no solo dejó un sabor amargo por lo futbolístico, sino que además significó la pérdida de puntos clave en el ranking FIFA. Argentina había logrado mantenerse en lo más alto desde el 6 de abril de 2023, consolidando una hegemonía que se extendió por 2 años, 5 meses y 12 días.

image
Argentina cort&oacute; su racha hist&oacute;rica

Argentina cortó su racha histórica

Durante ese período, la Albiceleste reafirmó su prestigio con títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la consagración en el Mundial de Qatar, además de una seguidilla de victorias que la consolidaron como referente del fútbol mundial.

Cómo funciona el ranking

La clasificación FIFA se basa en un sistema similar al Elo, que pondera cada partido según la importancia de la competencia, el nivel del rival y el resultado obtenido. La caída ante Ecuador —selección ubicada en posiciones más bajas— tuvo un impacto directo en la puntuación de la Scaloneta, que a pesar de su triunfo previo ante Venezuela no pudo sostener el liderazgo.

Lo que viene

Ahora, el desafío para Argentina será recuperar el terreno perdido en los próximos compromisos internacionales. Los amistosos y las fechas oficiales de Eliminatorias serán decisivos para intentar volver al primer lugar, aunque todo dependerá también del rendimiento de España y Francia, que hoy marcan el ritmo en la cima del fútbol mundial.

Temas
Seguí leyendo

Cuatro sanjuaninos preparados para disputar el mundial de trail en Canfranc

El sanjuanino Carlos Herrera sube al ring del Mocoroa, en una velada de box que promete

Vuelve la acción en el Palomar: arranca el Torneo Clausura de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

¡Bailalo porque es cuarteto!: el Loco Amato vuelve a San Juan y cantará en una popular cancha sanjuanina

Con Desamparados-Peñarol como plato fuerte, así se jugará la Fecha 11 del Torneo Clausura

Hace doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el jachallero que patina de niño y viste los colores de la Selección

San Agustín, el hogar de la familia albiceleste

Copa Davis: Argentina ya tiene adversario para cuartos del Final 8 en Bolonia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de estar casi al borde del nocaut a seguir con vida: river perdio con el palmeiras y ahora ira por la heroica en brasil
Partido de ida

De estar casi al borde del nocaut a seguir con vida: River perdió con el Palmeiras y ahora irá por la heroica en Brasil

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

En los jardines del Auditorio Juan Victoria se vivirá una nueva edición de la Feria Raíces este sábado, en la previa de la llegada de la primavera.
Agendalo

Se viene un sábado con feria de artesanías, música en vivo y patio de comidas en San Juan

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

Te Puede Interesar

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

Por Walter Vilca
La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de gastronómicos de San Juan por irregularidades
Interna gremial

La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de gastronómicos de San Juan por irregularidades

Cómo es un día con Silvina Tomeo: la combinación entre ser profesora, madre y candidata a diputada nacional por LLA
Paren en Off

Cómo es un día con Silvina Tomeo: la combinación entre ser profesora, madre y candidata a diputada nacional por LLA

Buscan intensamente a un hombre que habría caído a un canal en Pocito
Grave

Buscan intensamente a un hombre que habría caído a un canal en Pocito

En la Casa de San Juan en Buenos Aires, Orrego encabezó la presentación oficial de los Ironman 70.3, 5150 y Full, que se llevarán a cabo durante 2026.
Promoción

En Buenos Aires, Orrego presentó la realización de los Ironman 70.3, 5150 y Full que se vienen en San Juan