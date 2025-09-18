Argentina cortó la mejor racha y perdió el liderazgo del ranking FIFA: quién lo destronó

La Selección Argentina dejó de ser el número uno del mundo en el ranking FIFA tras su derrota frente a Ecuador en Guayaquil. Con este resultado, la Albiceleste cortó la racha más extensa de su historia en la cima de la clasificación, lugar que había ocupado de manera ininterrumpida durante dos años y cinco meses.

El nuevo líder es España , que desplazó a la Scaloneta al tercer puesto. Francia, por su parte, se ubicó en el segundo lugar del podio.

Una caída que marcó el final de una era

La derrota por 1-0 ante Ecuador en el cierre de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas no solo dejó un sabor amargo por lo futbolístico, sino que además significó la pérdida de puntos clave en el ranking FIFA. Argentina había logrado mantenerse en lo más alto desde el 6 de abril de 2023, consolidando una hegemonía que se extendió por 2 años, 5 meses y 12 días.

image Argentina cortó su racha histórica

Durante ese período, la Albiceleste reafirmó su prestigio con títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la consagración en el Mundial de Qatar, además de una seguidilla de victorias que la consolidaron como referente del fútbol mundial.

Cómo funciona el ranking

La clasificación FIFA se basa en un sistema similar al Elo, que pondera cada partido según la importancia de la competencia, el nivel del rival y el resultado obtenido. La caída ante Ecuador —selección ubicada en posiciones más bajas— tuvo un impacto directo en la puntuación de la Scaloneta, que a pesar de su triunfo previo ante Venezuela no pudo sostener el liderazgo.

Lo que viene

Ahora, el desafío para Argentina será recuperar el terreno perdido en los próximos compromisos internacionales. Los amistosos y las fechas oficiales de Eliminatorias serán decisivos para intentar volver al primer lugar, aunque todo dependerá también del rendimiento de España y Francia, que hoy marcan el ritmo en la cima del fútbol mundial.