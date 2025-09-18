jueves 18 de septiembre 2025

Deceso

Conmoción por la muerte de un emblemático relator deportivo

Una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo argentino, falleció a los 68 años tras una enfermedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El reconocido relator deportivo Walter Saavedra falleció este jueves a los 68 años, tras luchar contra una enfermedad que lo mantuvo internado en Buenos Aires durante las últimas semanas.

Con una trayectoria destacada en medios como Radio Rivadavia y Radio Nacional, Saavedra también dejó huella en Santa Fe, donde se destacó en Radio LT10 y otras emisoras locales, consolidándose como una voz imprescindible del deporte argentino.

Una vida multifacética antes del periodismo

Antes de dedicarse al periodismo deportivo, Saavedra llevó una vida diversa y rica en experiencias: fue arquero de fútbol, peón de albañil, pintor, letrista, artesano y vendedor de ropa y electrodomésticos. Según especialistas y colegas, estas vivencias le dieron una mirada sensible y cercana sobre la vida y el deporte, que luego trasladó a sus relatos.

image

Una voz histórica del fútbol argentino

Walter Saavedra relató a la Selección Argentina en los mundiales de Estados Unidos, Francia, Corea y Japón, Sudáfrica y Brasil, además de partidos de eliminatorias, amistosos, Juegos Olímpicos y Copa América. Su estilo único combinaba política, poesía, historia y humor, convirtiendo cada transmisión en un relato inolvidable para los oyentes.

Nacido el 27 de octubre de 1956 en Mar del Plata, Walter “Gol” Saavedra comenzó su carrera en Radio El Mundo, Radio Splendid y Canal 11, y también escribió para el diario El Mundo. A lo largo de su trayectoria, pasó por Radio América, Radio Buenos Aires, Radio Colonia, Radio Rivadavia, Radio Nacional, Radio Belgrano y Radio Mitre, consolidándose como uno de los grandes narradores del fútbol y otros deportes.

Su versatilidad lo llevó también a relatar boxeo y básquet, conducir programas de interés general y participar en televisión, destacándose en la ficción “Los buscas de siempre” (Azul Televisión) y el ciclo “3 en el fondo” (Canal 7).

Hambre de gol: su legado literario

Además de su trabajo en medios, Saavedra escribió junto a Claudio Cherep el libro “Hambre de gol”, que incluye el famoso poema “Nunca jamás”, traducido a varios idiomas y adaptado para distintos deportes, dejando así un legado que trasciende más allá de la radio y la televisión.

