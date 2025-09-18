Los jugadores del Mónaco terminaron en boxers en pleno vuelo: qué pasó

El plantel de AS Mónaco experimentó una situación inusual durante su viaje a Bélgica, donde debía enfrentar a Brujas por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Una avería en el sistema de aire acondicionado del avión contratado para el traslado forzó a los futbolistas y al cuerpo técnico a interrumpir el vuelo y regresar a tierra, alterando su preparación y exponiéndolos a una situación fuera de lo común para un club de elite en Europa.

El viaje comenzó con normalidad en el aeropuerto de salida. La expectativa estaba centrada en el debut oficial de la plantilla en el torneo más importante del continente, que está programado para este jueves, desde las 13.45 (hora de Argentina), en el estadio Jan Breydel. Sin embargo, apenas la expedición del Mónaco abordó la aeronave, detectó que la temperatura en la cabina empezó a incrementarse rápidamente debido a un problema técnico no previsto en el aire acondicionado.

El ambiente en el interior del avión se volvió sofocante. Las altas temperaturas obligaron a los jugadores de Mónaco, incluido el ex azulgrana Ansu Fati, a quitarse progresivamente la vestimenta oficial. Varios integrantes del plantel quedaron en ropa interior dentro de la aeronave, según muestran las imágenes difundidas en redes sociales. Algunos, en busca de alivio, improvisaron abanicos con revistas y hasta salieron a pista esperando instrucciones.

El club y el cuerpo técnico optaron por cancelar el vuelo y retornar a la terminal debido a la imposibilidad de viajar en condiciones seguras. La decisión se tomó tras varios minutos de espera en la aeronave, en un clima de cierta incredulidad. El entrenador del equipo, Adi Hütter, explicó la postura asumida: “Por razones técnicas, fue imposible viajar, ya que no se garantizaba la seguridad de todos”, aclaró el técnico. “Nunca había vivido algo así, pero hay circunstancias que no se pueden controlar. Para nosotros, fue un poco especial y no tan cómodo. Pero somos profesionales y nos preparamos con normalidad para el partido”.

La particularidad del episodio quedó reflejada en una secuencia de imágenes que rápidamente se viralizó y recorrió el mundo a través de internet. Varios futbolistas lucieron el torso desnudo, otros solo en ropa interior, y la escena contrasta con las habituales expediciones de equipos de primer nivel, donde la privacidad y el control del entorno suelen ser la norma.

Frente al imprevisto y priorizando la salud, el AS Mónaco decidió modificar su cronograma de viaje. “Desafortunadamente no pudimos salir hoy (miércoles 17 de septiembre). No sé si este contratiempo tendrá algún impacto, ya que somos profesionales y cambiamos nuestro horario inmediatamente”, comentó Adi Hütter. “Viajaremos a Brujas mañana (por hoy), que es la mejor solución posible”, añadió.

L'AS Monaco a vu son vol être annulé pour un problème d'air conditionné.



Les joueurs ont finit par sortir de l'avion en caleçon.



(@JetsLigue1) pic.twitter.com/zDIKhesScU — Instant Foot (@lnstantFoot) September 17, 2025

En medio de la desorganización provocada, el club adaptó su logística para cumplir con los requisitos previos a un partido de esta magnitud. La tradicional conferencia de prensa previa al duelo que iba a desarrollarse en la ciudad belga se trasladó de urgencia al centro de entrenamiento del equipo en la noche del miércoles. Allí, el entrenador reiteró la necesidad de anteponer la seguridad y detalló que la preparación del encuentro se mantuvo dentro de los parámetros habituales, pese a la alteración del itinerario.

Durante la conferencia de prensa, el director técnico destacó que “la buena noticia del día es que Ansu Fati está en la convocatoria por primera vez, al igual que Stanis Idumbo”. Durante su relato, manifestó: “Tenemos un buen equipo, y aunque las lesiones nos debiliten, eso forma parte del fútbol. Tenemos argumentos”. No obstante, con la intención de calmar los ánimos de los aficionados que se ilusionan con la contratación del ex delantero del Barcelona, el DT advirtió que “no está para ser titular”. “Ansu no estará listo para estar en el once inicial, sobre todo dada la falta de rodaje durante varios meses, lo cual es normal. Pero ha hecho un excelente trabajo de rehabilitación y lo veo mejorando cada día en los entrenamientos. Así que es demasiado pronto para hablar de titularidad, pero ocurrirá en las próximas semanas”, puntualizó.

FUENTE: Infobae