Importante

Cambian las reglas: así deberán inscribirse los Clubes de Barrio de San Juan para mantener el subsidio de luz y gas

El Gobierno Nacional lanzó una nueva reglamentación que obliga a los clubes a reempadronarse en un doble registro y realizar el trámite de forma digital. Tienen 90 días para validar su beneficio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
club

Los Clubes de Barrio y de Pueblo de San Juan deberán adaptarse a un nuevo sistema para mantener los subsidios en las tarifas de electricidad y gas. El Gobierno Nacional implementó un procedimiento más estricto que busca ordenar y transparentar la entrega de este beneficio, clave para el sostenimiento de estas instituciones.

Desde ahora, las solicitudes para obtener o conservar los subsidios energéticos se deberán realizar exclusivamente a través de la plataforma nacional de Trámites a Distancia (TAD).

Además, los clubes deberán cumplir con un doble registro:

  • Estar inscriptos en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la Nación.

  • Validar su condición en el Registro de Beneficiarios - Clubes de Barrio Res. SE 992/21, bajo la órbita de la Secretaría de Energía.

Las instituciones que ya reciben subsidios tendrán un plazo de 90 días para reempadronarse y revalidar su situación en el nuevo sistema. De lo contrario, perderán la tarifa diferencial.

La normativa también ratifica los requisitos establecidos en la Ley Nacional N° 27.098 para ser considerados Clubes de Barrio y de Pueblo:

  • Ser asociaciones civiles sin fines de lucro.

  • Poseer personería jurídica vigente en Argentina.

  • Tener una antigüedad mínima de tres años.

  • Contar con entre 50 y 2.000 socios.

  • Promover el deporte no profesional, la educación no formal y la cultura.

En San Juan, el E.P.R.E. (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) será la “Unidad Operativa de Implementación”. Este organismo coordinará con la Secretaría de Deportes provincial el envío de los listados aprobados a la Secretaría de Energía de la Nación, para que las distribuidoras Naturgy San Juan S.A. y D.E.C.S.A. apliquen la tarifa especial a los clubes que cumplan con todos los pasos.

De esta forma, las instituciones deportivas barriales y de pueblo tendrán que reorganizarse administrativamente para no perder un beneficio que resulta vital para sostener sus actividades sociales, culturales y deportivas en los distintos rincones de la provincia.

