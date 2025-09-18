jueves 18 de septiembre 2025

El estadio Aldo Cantoni recibirá a las finales del Campeonato Argentino Senior masculino de hockey sobre patines

Los partidos definitorios del certamen se jugarán el sábado 20 de septiembre 2025. La gran final será a las 20 horas. Los representantes de San Juan son Unión Vecinal de Trinidad, Olimpia, Richet Zapata y Concepción Patín Club.

En las últimas horas se confirmó que el estadio cubierto Aldo Cantoni albergará a las finales del Campeonato Argentino Senior 2025 de hockey sobre patines. El torneo masculino, denominado como Top 8, se está celebrando en San Juan desde el martes 16, con la presencia de los mejores equipos de la última temporada.

Las finales se disputarán este sábado 20 de septiembre. El cronograma de partidos comenzará a las 14 horas, con el partido por el 7° y 8° puesto. Luego, a las 16, se jugará el correspondiente al 5° y 6° puesto. Los dos juegos más esperados vendrán a continuación. La definición por el 3° y 4° puesto comenzará a las 18. Por último, la gran final del campeonato se jugará a partir de las 20 horas. Las entradas se venderán en boleterías del estadio.

Actualmente, el torneo está por concluir con la primera ronda. Este jueves 18 de septiembre se jugará la última fecha de esa instancia. A las 20:15, Huracán de Parque Patricios (Buenos Aires) enfrentará a Concepción Patín Club, en cancha de Richet Zapata, Santa Lucía. En este mismo recinto, pero a las 22, Richet jugará ante Casa D’Italia (Mendoza). Los otros dos partidos se llevarán a cabo en la pista de la Unión Vecinal de Trinidad. Olimpia y Andes Talleres (Mendoza) se enfrentarán desde las 20:15; al término, a partir de las 22, UVT chocará ante Estudiantil Porteño (Buenos Aires).

Todos los clasificados a los encuentros decisivos se conocerán esta noche. Con respecto a las tablas de posiciones, en el Grupo A, el puntero es Richet Zapata con 4 puntos. Le siguen Casa D’Italia con 3 pts, Concepción con 2 pts, y Huracán con 1 pto. Por el lado del Grupo B, el líder es Estudiantil Porteño con 6 unidades. Lo persiguen Olimpia y Andes Talleres, ambos con 3 puntos, y UVT sin puntos hasta entonces.

Por último, el Campeonato Argentino Senior 2025 está siendo organizado por los clubes Richet Zapata y Unión Vecinal de Trinidad, con respaldo de la Federación Sanjuanina de Patín y Confederación Argentina de Patinaje, más el auspicio principal del Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Campeonato Argentino Senior Femenino: cinco equipos femeninos clasificaron a cuartos de final

Aberastain de Pocito, Unión Vecinal de Trinidad, Concepción Patín Club, Centro Valenciano y Social son los clubes que se metieron entre los ocho mejores del certamen. El mismo se está jugando en simultáneo al masculino, pero en Mendoza, con Leonardo Murialdo como club sede.

Los cruces de cuartos se jugarán este jueves 18 de septiembre 2025. La programación es la siguiente: a las 16:30 horas, Aberastain vs. UVT; a las 18:15 horas, Ciudad de Buenos Aires vs. Concepción; desde las 20 horas, IMPSA de Mendoza vs. Valenciano; y a las 21:45 horas, Social vs. Murialdo. Los equipos ganadores clasificarán a semifinales, ronda que se jugará este viernes 19.

Previo a estos partidos se jugarán otros correspondientes a los equipos que no superaron la primera ronda. A las 12 horas se enfrentarán Huracán de Buenos Aires con Godoy Cruz, a las 13:30 lo harán Maipú Giol ante Gimnasia y Esgrima (BA), y a las 15 jugarán Bancaria con Sindicato Empleados de Comercio, ambos de San Juan.

