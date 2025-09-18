"Estamos vivos": el mensaje de Gallardo a los hinchas de River tras la derrota con el Palmeiras

Marcelo Gallardo , director técnico de River , dejó en claro que no bajan los brazos a pesar de la derrota por 2-1 ante Palmeiras , como local, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: afirmó que el equipo "mostró rebeldía" y que están "vivos" en la serie.

El Muñeco aseguró que el Verdao posee una "jerarquía diferente", que estuvieron "mucho más rápidos, más lúcidos". "Perdimos el control de ese inicio de partido. Cuando hacen un gol de pelota parada, impacta fuerte. Es un equipo de muchísima jerarquía. Se nos impuso. En el segundo tiempo cambió la cosa. Se cansaron en ese desarrollo del partido. Podríamos haberlo empatado al final. Es la sensación que queda", afirmó en conferencia de prensa.

En ese sentido, reconoció que fueron "superado" en la primera mitad, pero que cambió todo en el segundo. "El equipo mostró rebeldía", dijo. Y añadió: "Me quedo con lo que quedó al final, el gol de diferencia nos deja con vida. Hubiese sido más difícil con una diferencia de dos goles. Nos deja con vida. Palmeiras mostró respeto en el segundo tiempo también".

"Estamos vivos. Hay una diferencia de un gol. Tenemos que corregir los errores que cometimos. Sobre todo, el gol de pelota parada en el inicio del partido", expresó Gallardo. Y agregó: "La búsqueda estuvo. De eso nos tenemos que agarrar para ir a Brasil y dar vuelta la serie".

También se refirió a la decisión de poner como suplente a Juanfer Quintero: "Recién ahora se encuentra un poco mejor. Cuando él está mejor, nos da otra frescura futbolística. Tal vez en el primer tiempo también lo hubiese padecido. Fueron superiores".

Por último, el director técnico de River afirmó que vivieron "situaciones parecidas en otro momento y fue otra historia", y que ahora "hay que intentar escribir una historia".

Fuente: TyC Sport