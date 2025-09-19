viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Supermercados

Aceite y harina, los primeros en sentir la suba del dólar en San Juan: cuánto aumentaron

Aunque los supermercados intentan contener aumentos para no frenar más el consumo, estos dos productos ya subieron tras el salto del dólar.

Por Elizabeth Pérez
Góndolas sanjuaninas: el aceite y la harina, los primeros en remarcar precios tras el salto del dólar.

Góndolas sanjuaninas: el aceite y la harina, los primeros en remarcar precios tras el salto del dólar.

image

La fuerte suba del dólar, que este viernes superó los $1.500 en medio del "ruido” electoral y la incertidumbre, ya comenzó a sentirse en las góndolas sanjuaninas. El impacto todavía no es generalizado, pero hay dos alimentos que se adelantaron al resto: el aceite y la harina, con incrementos del 7% esta semana.

Lee además
Luis Caputo, ministro de Economía.
Economía nacional

Luis Caputo: "Hay suficientes dólares para todos"
el dolar cierra la semana en san juan cotizando alto: se vende a $1.560
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560

Referentes del sector supermercadista consultados por Tiempo de San Juan aseguran que, si bien están llegando “algunas listas de precio” con pequeños retoques, la mayoría de los proveedores y empresas de consumo masivo se están resistiendo a trasladar los aumentos en forma generalizada para sostener el consumo que está muy caído y el temor de provocar mayor caída de ventas.

De todos modos, en San Juan advierten que no habrá mucho margen para resistir si llegan los aumentos. “Si llegan nuevas listas uno las tiene que aplicar, porque ya no se pueden aguantar los costos. El problema es que las ventas son pocas y los gastos muchos”, señaló Carlos Icazati, de la cadena América.

Aceite y harina, al ritmo del dólar

El empresario fue uno de los que confirmó justamente el aumento de precios del aceite y harina esta semana. El aceite, considerado un commodity dolarizado; y la harina, directamente vinculados a la cotización de la moneda estadounidense, fueron los primeros en actualizar valores.

Según informes del sector, ambos productos registraron un aumento promedio del 7% respecto a la semana pasada.

Otra fuente supermercadista consultada indicó que también se han producido retoques leves en artículos de limpieza y perfumería, pero de menor magnitud.

Caída de ventas

De todos modos, las grandes compañías están tironeadas por una realidad: la caída del consumo frente al menor poder adquisitivo de la población. En ese sentido han cambiado su estrategia y ya no se apuran a remarcar como antes, aguantan para no paralizar el consumo.

“Es verdad, ahora es la inversa, las compañías antes se peleaban para ver quién subía primero, ahora están esperando a ver qué hace la competencia antes de actuar, porque quieren vender”, expresó Icazati. Es que la prioridad es mover el stock y cubrir sueldos, admitió otra fuente en voz baja.

Las quejas por la caída de ventas se repiten en todas las cadenas, incluso hay ruido de que una de las empresas que opera en San Juan analiza mudarse a un local más chico, y hasta no descarta que podría cerrar sus puertas si continua el panorama incierto.

En el sector creen que la caída del consumo “va para largo” y que hay mucha gente asfixiada y ahogad por las deudas. A eso se suma la “desconfianza” por las políticas económicas y el resultado electoral que desalienta la inversión.

Temas
Seguí leyendo

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central, alcanzó los $1.560 y luego cayó

El dólar, sin techo en San Juan: el blue alcanzó los $1.540

Luis Caputo, después de que el dólar tocara el techo: "Gracias a todos los que salieron de sus cuevas"

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana

Luego de la leve baja registrada este miércoles, sube el dólar en San Juan

El dólar cayó $10 en San Juan y cerró su cotización en $1.430

Tras el cimbronazo del lunes, el dolar se mantiene estable en San Juan y se vende a $1.440

San Juan, cerca de producir sus propios paneles solares: máquina clave está cerca de cruzar la cordillera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anses confirma tres refuerzos unicos en octubre: quienes cobraran y cuanto
Importante

ANSES confirma tres refuerzos únicos en octubre: quiénes cobrarán y cuánto

Por María Morá

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado
Videos

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado

Te Puede Interesar

Vista de la Fábrica de Paneles Solares que se construye en San Juan. 
La pieza que faltaba

San Juan, cerca de producir sus propios paneles solares: máquina clave está cerca de cruzar la cordillera

Por Elizabeth Pérez
Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena
Avances significativos

Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado
Resolución

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560
Mercado cambiario

El dólar cierra la semana en San Juan cotizando alto: se vende a $1.560

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso
Increíble

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso