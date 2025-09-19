Radiotelescopio CART: llegaron las piezas que restaban desde China y se avanza en el montaje de la antena

Luego de conocerse en las últimas horas que se renovó el convenio entre China y la UNSJ por el Radiotelescopio CART , sin la participación de Nación, fuentes de la universidad aseguraron que llegaron las piezas que faltaban para culminar con la etapa de construcción y montaje de la gran antena de 40 metros que se instalará en Barreal.

Conforme indica el sitio oficial de la UNSJ, el secretario de Ciencia y Técnica de casa de altos estudios, Pablo Diez, confirmó que las piezas ya se encuentran en la Aduana, por lo que se están realizando los trámites para el traslado a San Juan.

El arribo de las piezas electrónicas necesarias para el movimiento de la antena, como reemplazo de algunos paneles se esperaba para mediados de agosto, pero la demora se dio, entre otras cuestiones, por la demora que se registraba en la renovación del convenio que involucraba a Nación, a través del CONICET; al Gobierno de San Juan; el Observatorio Astronómico Nacional de China y a la Universidad Nacional de San Juan, a través del Observatorio Félix Aguilar.

El acuerdo se cerró sin la participación nacional, luego de poner en duda la continuidad de la obra tras la participación del comandante del Comando Sur de Estados Unidos almirante Alvin Holsey, quien durante la Conferencia Sudamericana de Defensa realizada en Buenos Aires lanzó una dura advertencia sobre el avance chino en la región. “El Partido Comunista Chino continúa su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructura de doble uso”, sostuvo, en alusión a proyectos que podrían tener proyección estratégica.

image

Diez confirmó que además se está avanzando en un convenio para la llegada de fondos de la Academia de Ciencias de China. Con ese dinero se pretende avanzar con las obras civiles proyectadas en el Observatorio Cesco, entre los que se encuentran una sala de observación y operaciones, el centro astronómico y edificio para hospedaje de los científicos. El gasto calculado para las tres obras des de más de 3 millones de dólares, dinero que llegaría desde el país asiático.

¿Cuál es la finalidad del Radiotelescopio CART que se está montando en Barreal?

Si bien el proyecto se viene desarrollando desde el 2007, en junio del 2015 se firmó el convenio entre la UNSJ, CONICET y la NAOC (National Astronomical Observatory of the Chinese Academy of Science) para la construcción y montaje de la gran antena que tiene una altura de 40 metros.

El Radiotelescopio CART permitirá detectar la interacciona de partículas magnéticas que emiten longitud de onda de radio.

“Particularmente la radioastronomía lo que puede medir son regiones de formación estelar, que son las regiones de formaciones frías. En las regiones las nubes moleculares donde se forman estrellas, es decir la materia primordial para la formación de estrellas, la radioastronomía permite estudiar estos estados previos al inicio de una estrella”, explicó en su momento Cristian Martínez, investigador del CONICET vinculado al proyecto.

De esta manera se puede conocer sobre la existencia de por ejemplo agujeros negros, como también la ubicación de estrellas nacientes, previo a la combustión de hidrógeno en el núcleo, que es la luz que se percibe luego. El CART en lo particular desarrollará estudios de geodesia espacial, es decir, sistemas de referencias, vitales para misiones espaciales como para calcular las trayectorias de los cuerpos en el espacio.