Video: en Chimbas vendieron cigarrillos en oferta y afirmaron que "venía toda la gente corriendo"

Un video que circula en TikTok combinó humor, deporte y sorpresa en Chimbas . El usuario @turco_emin compartió imágenes donde se ve una pizarra anunciando una oferta de cigarrillos Red Point a $1.600 el atado, justo mientras pasaba por la zona un nutrido grupo de corredores.

“Puse de oferta el Red Point y venía toda la gente corriendo”, escribió en tono jocoso, lo que generó cientos de reacciones y me gusta.

La escena ocurrió el último jueves, durante la Maratón de Primavera Inclusiva, organizada por las escuelas Jorge Luis Borges y Juan Enrique Pestalozzi, junto con la Secretaría de Deporte. Más de 4,5 kilómetros reunieron a estudiantes, familias y vecinos, en una jornada que celebró el Día del Estudiante con alegría, inclusión y espíritu deportivo.

Con puestos de hidratación y controles de salud, la carrera se desarrolló con seguridad y entusiasmo. El cruce entre el evento solidario y la oferta viral terminó convirtiéndose en un guiño inesperado para quienes presenciaron –o vieron después en redes– ese momento donde el deporte y el ingenio local coincidieron en las calles chimberas.

El video