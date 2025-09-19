Asustaron a una pequeña sanjuanina con una famosa: "Te va a buscar"

Un divertido y a la vez inquietante video se volvió viral en TikTok esta semana, protagonizado por la usuaria sanjuanina @camiperononahir y una pequeña niña . En el clip, la joven asusta a la niña mencionando a “La Coqueta” , una influencer que se volvió famosa por su contenido para adultos y por revelar que facturó más de 10 millones de pesos en un mes.

“Me voy a la cocina y listo. Te va a venir a buscar la coqueta a la noche en la cama. ¿Por qué? La coqueta te va a buscar. ¿Por qué? Te va a agarrar por debajo de la cama… ¿No? Las patas, ¿sí? ¿No existe? Sí, sí existe la coqueta. ¿Querés que te la muestre? No. Sí, te voy a mostrar la coqueta”, se escucha en el video, mientras la niña escucha con mezcla de miedo y curiosidad.

El clip, que ya acumula más de 16 mil “me gusta” y decenas de comentarios, despertó reacciones nostálgicas entre los usuarios. Muchos recordaron historias similares de su infancia: “Lo que siente por la coqueta yo lo sentí por el viejo de la bolsa… es como el nene que le tenía miedo a la China Suárez. Porque todas le tienen miedo”, escribió un usuario.

Aunque “La Coqueta” es conocida por su éxito en redes sociales y su negocio de contenido para adultos, esta aparición en TikTok muestra cómo su figura también se convirtió en un personaje de miedo.

El video