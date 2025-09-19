viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Asustaron a una pequeña sanjuanina con una famosa: "Te va a buscar"

Un video de TikTok muestra cómo una sanjuanina asusta a una niña mencionando a “La Coqueta”, la influencer viral conocida por su contenido para adultos. El clip ya suma más de 16 mil me gusta y generó decenas de comentarios recordando miedos infantiles similares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un divertido y a la vez inquietante video se volvió viral en TikTok esta semana, protagonizado por la usuaria sanjuanina @camiperononahir y una pequeña niña. En el clip, la joven asusta a la niña mencionando a “La Coqueta”, una influencer que se volvió famosa por su contenido para adultos y por revelar que facturó más de 10 millones de pesos en un mes.

Lee además
asi se ven los famosos argentinos en sus fotos del dni: sin filtros ni photoshop
¡De no creer!

Así se ven los famosos argentinos en sus fotos del DNI: sin filtros ni Photoshop
Mirtha Legrand y Juana Viale ya confirmaron sus invitados de este próximo fin de semana.
TV Nacional

Mesazas a la vista: quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el finde

“Me voy a la cocina y listo. Te va a venir a buscar la coqueta a la noche en la cama. ¿Por qué? La coqueta te va a buscar. ¿Por qué? Te va a agarrar por debajo de la cama… ¿No? Las patas, ¿sí? ¿No existe? Sí, sí existe la coqueta. ¿Querés que te la muestre? No. Sí, te voy a mostrar la coqueta”, se escucha en el video, mientras la niña escucha con mezcla de miedo y curiosidad.

El clip, que ya acumula más de 16 mil “me gusta” y decenas de comentarios, despertó reacciones nostálgicas entre los usuarios. Muchos recordaron historias similares de su infancia: “Lo que siente por la coqueta yo lo sentí por el viejo de la bolsa… es como el nene que le tenía miedo a la China Suárez. Porque todas le tienen miedo”, escribió un usuario.

Aunque “La Coqueta” es conocida por su éxito en redes sociales y su negocio de contenido para adultos, esta aparición en TikTok muestra cómo su figura también se convirtió en un personaje de miedo.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1969127872280318380&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Espacio Franklin vuelve a llenarse de arte escénica con 'La Parte Sumergida'

Conmoción por el fallecimiento de un actor de "Grey's Anatomy": qué le sucedió

Jaime Muñoz y un homenaje a Sandro que lo catapultó a una nueva etapa en La Voz Argentina

Benjamín Vicuña explotó al enterarse de que la China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía

Netflix se vuelve a revolucionar: se filtran detalles de El Eternauta 2 y, ¿cuándo se estrena?

Tristeza por el fallecimiento de una actriz de 'Poliladron' y 'Verdad Consecuencia'

El desesperado pedido de Marcos Ginocchio en medio del complicado estado de salud de Thiago Medina

Ca7riel y Paco Amoroso lograron récord argentino con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tras una noche de tensión, Jaime Muñoz sigue en carrera en La Voz Argentina. video
Un paso más

Jaime Muñoz y un homenaje a Sandro que lo catapultó a una nueva etapa en La Voz Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal
Conmoción

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso
Increíble

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso

Te Puede Interesar

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela
Revuelo

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario
Liga Profesional

Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario

Acusan a uno de los roba ruedas por el golpe delictivo contra un juez federal
Complicado

Acusan a uno de los "roba ruedas" por el golpe delictivo contra un juez federal

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario
Este viernes

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025 video
Antecedentes

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025