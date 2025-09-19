Acusan a uno de los "roba ruedas" por el golpe delictivo contra un juez federal

Uno de los integrantes de la banda de los " roba ruedas " fue acusado por la fiscalía por el golpe delictivo que sufrió el juez federal , Leopoldo Rago Gallo , ocurrido en diciembre del año pasado. Se trata de Matías Vivares , uno de los últimos detenidos por la fiscalía, que lo imputó por los delitos de robo en grado de tentativa y robo.

Según indicaron fuentes judiciales, el sujeto que quedó en libertad fue vinculado al hecho que tuvo como víctima a la autoridad de la Justicia Federal , a quien le sustrajeron la rueda de auxilio de su camioneta, cuando se hallaba estacionada en el shopping Del Bono. El ataque de los delincuentes, que no había trascendido hasta ahora, habría sido perpetrado por Vivares y otros autores desconocidos.

Fue el 26 de diciembre de 2024, cerca de las 23 horas, cuando, según las sospechas de la fiscal Claudia Salica, el miembro de la banda intentó apropiarse de la rueda del auto de una mujer de apellido Rodríguez. Como no pudo concretar su cometido, se marchó de las inmediaciones del paseo de compras ubicado en Capital.

Sin embargo, en el mismo lugar, la teoría del caso del Ministerio Público señala que más tarde consumó el robo de la cubierta rodado 20 perteneciente a la camioneta de Rago Gallo. A partir de ello se inició una investigación que, a razón de los vínculos de Vivares y los demás integrantes de la banda de los "roba ruedas", pudieron identificarlo y relacionarlo con el golpe contra el titular del Juzgado Federal N° 2.

A pedido de la fiscal, el juez de Garantías Diego Manuel Sanz otorgó la libertad para el imputado que quedó más complicado, mientras que otros dos componentes de la banda, Ramón Héctor Anes y Carlos Páez, que habían recibido la prisión domiciliaria, recuperaron la libertad. Es que los mismos no tenían antecedentes penales y, por tanto, recibieron el beneficio.

El resto de las piezas del articulado delictivo, es decir, Mauricio Rodríguez, Gastón Guzmán, Pablo Emanuel Díaz, y Lucas Solis, al igual que los dos cabecillas recientemente atrapados, Rubén “Cuchillo” Díaz y Nelson Arturo Vivares, permanecen tras las rejas, acusados por los robos y por asociación ilícita. Mientras tanto, los investigadores de la UFI de Delitos contra la Propiedad siguen instruyendo la causa para llevar a todos a juicio.

Anes, uno de los involucrados, es un ex diputado provincial por el departamento de Iglesia. Ocupó el político entre 1999 y 2003. Acorde confirmaron fuentes allegadas al caso, Anes es el mismo que representó a los ciudadanos iglesianos en la Legislatura, continuando el legado familiar en el mundo de la política, ya que su papá, Ramón Gedeón Anes, fue intendente del municipio desde 1991 hasta 1995.