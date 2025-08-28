La banda de los "roba ruedas", completa: imputaron los dos prófugos, uno quedó preso

La banda de los “roba ruedas”, que está bajo la mira de UFI Delitos Contra la Propiedad, ya está completa. Los ocho miembros ya están imputados formalmente y esperarán ser enjuiciados de los delitos que la fiscalía le enrostra. Este miércoles se realizó una nueva audiencia y en ella estuvieron los dos prófugos de esta banda, Rubén “Cuchillo” Díaz y Nelson Arturo Vivarez.

Justicia La banda de los "roba ruedas" quedaron presos e investigados de diferentes delitos

Investigación Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Estos dos últimos quedaron al tanto de los delitos por los que la fiscalía los comenzará a investigar. En el caso de Rubén Díaz alias “El Cuchillo” le endilgan cinco delitos por robo y dos por encubrimiento. Mientras que Nelson Arturo Vivares le achacan dos robos y dos encubrimientos.

La fiscal coordinadora Claudia Salica y el fiscal Miguel Gay de UFI Delitos Contra la Propiedad le solicitaron al juez de Garantías Diego Sanz que les dicte la prisión preventiva. Finalmente, el magistrado decidió dar la preventiva al “Cuchillo” y Vivarez gozará de la domiciliaria.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 10.28.46

Los primeros imputados que quedaron en la mira en esta causa son: Mauricio Rodríguez, Carlos Páez, Gastón Guzmán, Pablo Emanuel Díaz, Ramón Héctor Anes y Lucas Solis.

El juez les otorgó la preventiva, a dos de ellos más leve.Los que irán al penal son: Rodríguez, Guzmán, Díaz y Solis. Mientras que los dos restantes (Anes y Páez) se les dictó la domiciliaria.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 10.28.47

Un detalle que impactó en esta causa es que Anes, uno de los involucrados, es un ex diputado provincial por el departamento de Iglesia. Estuvo en ese papel político entre 1999 y 2003.