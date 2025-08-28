jueves 28 de agosto 2025

San Juan

La banda de los "roba ruedas", completa: imputaron los dos prófugos, uno quedó preso

Este miércoles se realizó la audiencia contra los otros dos miembros de la banda de los “roba ruedas”. Se trata de Rubén “Cuchillo” Díaz y Nelson Arturo Vivarez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-27 at 10.28.46 (1)

La banda de los “roba ruedas”, que está bajo la mira de UFI Delitos Contra la Propiedad, ya está completa. Los ocho miembros ya están imputados formalmente y esperarán ser enjuiciados de los delitos que la fiscalía le enrostra. Este miércoles se realizó una nueva audiencia y en ella estuvieron los dos prófugos de esta banda, Rubén “Cuchillo” Díaz y Nelson Arturo Vivarez.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 10.28.45

Estos dos últimos quedaron al tanto de los delitos por los que la fiscalía los comenzará a investigar. En el caso de Rubén Díaz alias “El Cuchillo” le endilgan cinco delitos por robo y dos por encubrimiento. Mientras que Nelson Arturo Vivares le achacan dos robos y dos encubrimientos.

La fiscal coordinadora Claudia Salica y el fiscal Miguel Gay de UFI Delitos Contra la Propiedad le solicitaron al juez de Garantías Diego Sanz que les dicte la prisión preventiva. Finalmente, el magistrado decidió dar la preventiva al “Cuchillo” y Vivarez gozará de la domiciliaria.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 10.28.46

Los primeros imputados que quedaron en la mira en esta causa son: Mauricio Rodríguez, Carlos Páez, Gastón Guzmán, Pablo Emanuel Díaz, Ramón Héctor Anes y Lucas Solis.

El juez les otorgó la preventiva, a dos de ellos más leve.Los que irán al penal son: Rodríguez, Guzmán, Díaz y Solis. Mientras que los dos restantes (Anes y Páez) se les dictó la domiciliaria.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 10.28.47

Un detalle que impactó en esta causa es que Anes, uno de los involucrados, es un ex diputado provincial por el departamento de Iglesia. Estuvo en ese papel político entre 1999 y 2003.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 10.28.46 (2)
El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Por Redacción Tiempo de San Juan

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los Carasucias
Ataque en banda

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los "Carasucias"

Por Redacción Tiempo de San Juan
La banda de los roba ruedas, completa: imputaron los dos prófugos, uno quedó preso
San Juan

La banda de los "roba ruedas", completa: imputaron los dos prófugos, uno quedó preso

Ideas logró quedarse con la Federación Universitaria y cuatro de las seis facultades de la UNSJ
Elecciones

Ideas logró quedarse con la Federación Universitaria y cuatro de las seis facultades de la UNSJ

San Juan se prepara para un frente frío.
Clima

Jueves soleado en San Juan: amanecer fresco, tarde ideal para disfrutar al aire libre

Los atraparon en San Juan viajando con una rueda rellena con paquetes y cápsulas de cocaína.
Inesperado

Viajaban por una ruta de San Juan con una rueda rellena con cocaína