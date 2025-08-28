jueves 28 de agosto 2025

Grave acusación

Detienen a una catequista por golpear con una escoba a su hijo de 8 años

La mujer tiene 33 años. La denuncia contra ella la hizo su propio hermano. La justicia investiga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer oriunda de Santiago del Estero, de profesión catequista y de 33 años, quedó detenida luego de ser denunciada penalmente ante la Justicia. La acusaron de golpear a su propio hijo de 8 años con un palo de escoba.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, la mujer atacaba habitualmente al nene con palos de escoba, los escupía y lo obligaba a arrodillarse en maíz. Además, según consta en la denuncia, lo amenazaba con cortarle la lengua si contaba a alguien sobre las aberrantes agresiones.

Diario Panorama de Santiago del Estero precisó que el menor, aterrado, perdía el control de su esfínter y la madre lo obligaba a comer su propio excremento.

Tras la denuncia, la mujer fue detenida y está imputada por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas”. Se espera que permanezca detenida al menos 15 días más.

image

El tío del nene también habló con la policía y contó que el día anterior a llevar el caso a la Policía había llegado a su casa, en la que convive con su hermana y su hijo, y encontró al chiquito llorando. Cuando le preguntó, él le contó a su tío que su madre había salido a la iglesia, pero que antes lo había golpeado y, entre lágrimas, le pidió ayudara.

Cuando el médico policial revisó al nene constató que presentaba signos de golpes con un cinto o correa en gran parte del cuerpo.

Además, al ser indagado por la Justicia, el tío relató que este tipo de maltrato era habitual y que su sobrino era constantemente sometido a golpizas y maltratos. Inclusive, manifestó que decidió grabar con su celular varios de esos momentos, por lo que se espera que ese material sirva como prueba en la causa.

El caso está en manos de la fiscal Mariela Judith Díaz, integrante de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar para la Circunscripción Capital.

