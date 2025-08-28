jueves 28 de agosto 2025

Santa Lucía

Video: fila interminable en la Circunvalación, tras un choque

El siniestro vial sucedió durante la tarde de este jueves dentro del anillo. Por este motivo, hubo caos vehicular en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un accidente de tránsito interrumpió la tarde de este jueves en la Avenida de Circunvalación, en Santa Lucía, provocando un caos vehicular. El siniestro involucró a una moto y un auto.

Una persona sufrió heridas y fue trasladada en ambulancia hacia un centro de salud. Hasta el momento, las autoridades no precisaron las causas del choque ni la identidad del motociclista.

El hecho generó que un carril quedara parcialmente bloqueado, formando una fila interminable de autos y camionetas entre San Lorenzo y Necochea.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1961157144046133253&partner=&hide_thread=false

