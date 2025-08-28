Viajaban por una ruta de San Juan con una rueda rellena con cocaína

Los atraparon en San Juan viajando con una rueda rellena con paquetes y cápsulas de cocaína.

Una inesperada sorpresa se llevó personal de Gendarmería Nacional en San Juan, al frenar una camioneta para realizar un control de prevención y terminar encontrando más de 5 kilos de cocaína escondidos en una rueda. Además, descubrieron que los ocupantes del vehículo, que viajaban desde Salta hacia Mendoza, tenían casi $4 millones. Por el hecho, detuvieron a dos personas.

Todo comenzó cuando efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” desplegaron el operativo público de prevención, sobre el kilómetro 202 de la Ruta Nacional N° 141 – Paraje Control Forestal, lugar donde detuvieron la marcha de una camioneta Fiat Toro ocupada por un ciudadano de nacionalidad boliviana y una mujer de nacionalidad argentina, quienes circulaban con itinerario Salta - Mendoza.

Ante las respuestas evasivas y dubitativas de los ocupantes, los funcionarios llevaron a cabo el pasaje con el can de la Fuerza, el cual reaccionó y marcó la existencia de estupefacientes al pasar por la rueda de auxilio, que era transportada bajo la caja del rodado.

image

Con el previo conocimiento de la Fiscalía Federal de “San Juan”, los uniformados realizaron una inspección más minuciosa de la cubierta y descubrieron en su interior cuatro “ladrillos” y una bolsa, que acondicionaba 91 dosis que contenían una sustancia blancuzca.

Posteriormente, los gendarmes trasladaron el procedimiento hacia la Subunidad. Allí, se efectuó las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 5 kilos 296 gramos.

image

El operativo culminó con el decomiso de la totalidad de la droga, el vehículo, 3.930.000 pesos argentinos y tres celulares. Mientras que, los involucrados quedaron detenidos.