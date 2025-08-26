martes 26 de agosto 2025

Horror en Tucumán

Trágico descuido: un niño de 2 años cruzó la ruta solo y murió atropellado por un camión

El pequeño salió por una puerta lateral de su domicilio y fue embestido por un camión cañero. “Han sido segundos de descuido”, aseguró la familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
El niño fue atropellado por un camión que llevaba caña de azúcar.

El niño fue atropellado por un camión que llevaba caña de azúcar.

Un niño de dos años murió este lunes por la noche al sur de la provincia de Tucumán, tras ser atropellado por un camión. Según las primeras informaciones, el accidente se habría producido por un descuido momentáneo de la familia.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 en la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de Los Arroyos, departamento de Juan Bautista Alberdi.

La víctima fue identificada como Neitan Gabriel Godoy, un niño que habría ingresado inesperadamente a la ruta y fue atropellado por un vehículo de transporte de caña de azúcar. A pesar de la intervención de los equipos de asistencia, el impacto fue mortal.

Según reconstruyó Augusto Josso, pareja de la abuela de la víctima y encargado del menor al momento del accidente, el niño se encontraba en una habitación mirando televisión momentos antes del impacto.

“Ha sido segundos de descuido. Yo fui a cambiarle el televisor porque a él le atraían los dibujitos. Cuando yo entré al dormitorio, él salió por la puerta lateral del domicilio y de ahí cruzó la ruta. Pero yo no ví en qué momento él salió“, explicó el hombre, en diálogo con Noticias del Interior.

De acuerdo con Josso, la víctima vivía con él y la abuela desde los dos meses de edad, ya que ninguno de sus padres se había hecho cargo: “Yo lo he criado desde ese momento hasta hoy que ocurrió esta desgracia, que me tiene destruido y no sé qué va a ser de mi vida con 69 años que tengo. Que Dios reconozca, que esa alma descanse”.

Visiblemente afligido, el tutor de la víctima aseguró que Neitan, quien cumpliría 3 años en enero del próximo año, “era más que un hijo” para él.

“Yo no sé. Ya he hecho toda la trayectoria de mi vida, me han tocado tantas cosas difíciles en la vida que estoy resignado a lo que venga. Y no sé de mi existencia”, lamentó. Y agregó: “Hasta las asistentes sociales saben y reconocen cómo el chiquito estaba asistido”.

Medios locales informaron que en el lugar estuvieron presentes oficiales de la Unidad Regional Sur, junto con Bomberos Voluntarios, la Guardia Urbana Municipal y el servicio 107. La Ruta Nacional permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas hasta que concluyeron las pericias.

Atropelló y mató a un nene de 10 años que circulaba en bicicleta en Entre Ríos

Un niño de 10 años murió semanas atrás tras ser atropellado por un automóvil mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Nacional Nº 18, a la altura de San Salvador, en Entre Ríos. Por el hecho, el conductor del vehículo quedó detenido.

El accidente se produjo el pasado 10 de agosto alrededor de las 11:20, cuando un Renault Logan negro, conducido por un hombre de 69 años de Villa Domínguez —departamento Villaguay— embistió al menor que se desplazaba en el mismo sentido, es decir, de oeste a este.

La víctima iba acompañada de su primo de 9 años, quien también circulaba en bicicleta. Si bien no llegó a ser alcanzado por el vehículo y no sufrió lesiones, debió ser trasladado a un centro de salud por una crisis nerviosa que le ocasionó el impacto del accidente.

Según consignó el portal El Once, las autoridades policiales confirmaron la aprehensión del conductor del auto, quien quedó imputado por el delito de “Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor” y fue alojado en la dependencia policial a disposición de la justicia.

En tanto, en la zona donde ocurrió el siniestro, trabajaron equipos de la Sección Judiciales, el Gabinete Criminalístico y el médico policial Ángel Andini, bajo las órdenes del fiscal Fernando Méndez.

