San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario

El Verdinegro dio un paso importante hacia la modernización de su estadio. Estrenó ante Vélez un nuevo sistema de ingreso en las plateas Este y Oeste.

La novedad tecnológica se aplicó a través de molinetes equipados con sistema Face ID, que comenzaron a operar oficialmente en este encuentro. Según informaron desde la dirigencia, el objetivo es agilizar el acceso de los socios, mejorar la seguridad y evitar aglomeraciones en los ingresos.

Pese a la implementación, los hinchas que todavía no realizaron el trámite para registrar su rostro pudieron ingresar normalmente utilizando el código QR desde la app oficial del club o el carnet digital.

El debut del nuevo mecanismo se dio sin mayores inconvenientes y fue bien recibido por la mayoría de los asistentes. "Entré en segundos, mucho más rápido que antes", comentó un socio en la previa del partido.