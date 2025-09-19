viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caucete

Un poste de luz cayó sobre un auto en plena Ruta 270 y dos hombres terminaron hospitalizados

Dos vecinos resultaron heridos luego de que un poste de luz de media tensión cayera sobre su auto en plena Ruta 270. El accidente ocurrió mientras operarios realizaban tareas de reemplazo en la zona y ahora la Justicia investiga responsabilidades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Gentileza Infocaucete.&nbsp;

Foto: Gentileza Infocaucete. 

Un hecho insólito y de alto riesgo ocurrió este miércoles en Caucete, cuando un poste de media tensión se desplomó sobre un automóvil que circulaba por la Ruta 270, en el tramo comprendido entre calle Oviedo y Paso de los Andes.

Lee además
la justicia de menores intervino por el revuelo que genero la replica de arma de fuego en una escuela
Revuelo

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela
nuevo ataque a piedrazos contra un colectivo: esta vez en rivadavia
Violencia

Nuevo ataque a piedrazos contra un colectivo: esta vez en Rivadavia

El vehículo afectado fue un Fiat 147 rojo (patente BNC 374), conducido por Patricio Daniel Figueroa (41), quien viajaba acompañado de Claudio Nelson Ponce (37). Ambos, vecinos cauceteros, resultaron con golpes y debieron ser hospitalizados.

El accidente

Según informó la Policía, en el lugar trabajaba personal de DECSA, a bordo del interno 18, realizando tareas de reemplazo de postes. En esas maniobras, uno de ellos cayó directamente sobre el automóvil que pasaba por la zona, causando importantes daños materiales y lesiones a los ocupantes.

Una ambulancia del interno 619 acudió de inmediato, asistió a los heridos y los trasladó al Hospital de Caucete, donde quedaron internados en observación.

Investigación en marcha

La UFI de Delitos Especiales tomó intervención en el caso y dispuso las medidas correspondientes, incluida la inspección de la escena, para determinar eventuales responsabilidades en un episodio que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Seguí leyendo

Un alumno sanjuanino llevó una réplica de un arma de fuego a la escuela y desató un revuelo

Acusan a uno de los "roba ruedas" por el golpe delictivo contra un juez federal

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

Amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito: ¿se cae el juicio abreviado?

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal
Conmoción

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso
Increíble

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso

Te Puede Interesar

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela
Revuelo

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario
Liga Profesional

Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario

Acusan a uno de los roba ruedas por el golpe delictivo contra un juez federal
Complicado

Acusan a uno de los "roba ruedas" por el golpe delictivo contra un juez federal

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario
Este viernes

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025 video
Antecedentes

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025