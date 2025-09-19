Un poste de luz cayó sobre un auto en plena Ruta 270 y dos hombres terminaron hospitalizados

Un hecho insólito y de alto riesgo ocurrió este miércoles en Caucete, cuando un poste de media tensión se desplomó sobre un automóvil que circulaba por la Ruta 270, en el tramo comprendido entre calle Oviedo y Paso de los Andes.

El vehículo afectado fue un Fiat 147 rojo (patente BNC 374), conducido por Patricio Daniel Figueroa (41), quien viajaba acompañado de Claudio Nelson Ponce (37). Ambos, vecinos cauceteros, resultaron con golpes y debieron ser hospitalizados.

El accidente

Según informó la Policía, en el lugar trabajaba personal de DECSA, a bordo del interno 18, realizando tareas de reemplazo de postes. En esas maniobras, uno de ellos cayó directamente sobre el automóvil que pasaba por la zona, causando importantes daños materiales y lesiones a los ocupantes.

Una ambulancia del interno 619 acudió de inmediato, asistió a los heridos y los trasladó al Hospital de Caucete, donde quedaron internados en observación.

Investigación en marcha

La UFI de Delitos Especiales tomó intervención en el caso y dispuso las medidas correspondientes, incluida la inspección de la escena, para determinar eventuales responsabilidades en un episodio que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.