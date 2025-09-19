Grave choque en Ruta 20: un motociclista terminó hospitalizado en Santa Lucía

Foto gentileza Ariel Rodríguez.

Un violento accidente de tránsito alteró la tranquilidad de la siesta sanjuanina este viernes en el acceso a Santa Lucía, sobre la Ruta Nacional 20. Allí, una motocicleta de 150cc. y un automóvil Ford Ka colisionaron de manera brusca, dejando como saldo a un joven conductor con heridas de consideración.

De acuerdo con fuentes judiciales, el motociclista –cuyo nombre aún no trascendió– debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado en observación. Si bien se constató que sufrió lesiones múltiples, su estado no reviste riesgo de vida.

Tras el impacto, la UFI Delitos Especiales comenzó las investigaciones para esclarecer cómo se produjo la colisión y determinar responsabilidades. En paralelo, efectivos de Gendarmería trabajaron en la zona para organizar el tránsito, ya que el siniestro provocó un importante congestionamiento en la ruta.

