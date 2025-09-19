Milei lanzó su campaña en Córdoba: criticó a la oposición, desmintió los audios de Spagnuolo y llamó a "ganar el 26 de octubre"

Con su característica campera negra de cuero y rodeado de jóvenes con camisetas violetas, Javier Milei arrancó su campaña electoral en Córdoba con un acto cargado de críticas a la oposición y llamados a “pintar el país de violeta” en las elecciones de octubre.

“Siempre es una alegría enorme venir a Córdoba. Es una provincia que me ha llenado siempre de muchas alegrías”, arrancó el Presidente, acompañado por su hermana Karina Milei, el candidato Gonzalo Roca, Manuel Adorni, Martín Menem, Patricia Bullrich y la diputada Lilia Lemoine. También se vio al streamer Iñaki Gutiérrez.

Milei atacó a quienes, según él, buscan “torpedear” su gestión: “Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir, es porque están cagados. No se dejen psicopatear con actores pagos que solo quieren manchar nuestro honor”, afirmó, en aparente referencia al escándalo de los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo. “Los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, agregó.

El Presidente no dudó en vincular a la oposición con la corrupción: “No hay lugar para los fracasados, corruptos y ladrones liderados por la corrupta de la tobillera. Ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan con audios de chimentos, mientras ella tiene una triple condena por afanar la guita de Vialidad. Cuando hacen el ‘tres’ debe ser por las tres causas que le faltan: Hotesur, Memorándum con Irán y Cuadernos”. Además, sostuvo que los audios de Spagnuolo “están hechos con inteligencia artificial”.

Los argentinos hicieron un gran esfuerzo hasta acá, queda mucho por hacer. ¡No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena!



La Argentina será próspera, de la mano de @JMilei y @KarinaMileiOk. VLLC!! pic.twitter.com/iynSQhpyHY — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) September 20, 2025

Durante el acto, Milei recordó su paso por el Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba y destacó que gracias al voto cordobés llegó a la Presidencia. También hizo mención afectiva a la provincia: “En lo afectivo Córdoba me dio una gran alegría porque Conan es cordobés”.

El candidato libertario Gonzalo Roca subió al escenario para reforzar la imagen del oficialismo en Córdoba, provincia que renueva nueve bancas de diputados y donde la expectativa de La Libertad Avanza es quedarse con seis de las que hoy corresponden a Juntos por el Cambio. Desde el escenario, Roca proclamó: “Córdoba, la provincia más liberal, que devolvió la esperanza. ¡Viva la libertad carajo!”.

En su discurso, Milei repasó logros de su gestión: reducción de la inflación, recuperación de salarios y jubilaciones, crecimiento del PBI y descenso de la pobreza. También reiteró la necesidad de “pintar el país de violeta” y cerró arengando: “Nunca más permitan que la salida de la Argentina sea Ezeiza. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Ganemos el 26 de octubre”.

La jornada comenzó a las 13:30 con un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, tres entrevistas y un recorrido por el centro de la ciudad. El cierre tuvo lugar en el Parque Sarmiento, donde miles de personas esperaron bajo un sol de 31 grados entre banderas argentinas y remeras violetas. La organización incluyó cortes de calles y un operativo de seguridad con revisiones de mochilas y detectores de metales.