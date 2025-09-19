viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Libertad Avanza

Milei lanzó su campaña en Córdoba: criticó a la oposición, desmintió los audios de Spagnuolo y llamó a "ganar el 26 de octubre"

El Presidente encabezó un acto en el Parque Sarmiento acompañado por su hermana Karina, referentes de su espacio y el candidato Gonzalo Roca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con su característica campera negra de cuero y rodeado de jóvenes con camisetas violetas, Javier Milei arrancó su campaña electoral en Córdoba con un acto cargado de críticas a la oposición y llamados a “pintar el país de violeta” en las elecciones de octubre.

Lee además
schiaretti llamo mentiroso a javier milei: ¿que habia dicho el presidente?
Cruce

Schiaretti llamó "mentiroso" a Javier Milei: ¿Qué había dicho el presidente?
el raid del ministro catalan en san juan: reunion con orrego, recorrida en chimbas y visita al poder judicial
Oficial

El raid del ministro Catalán en San Juan: reunión con Orrego, recorrida en Chimbas y visita al Poder Judicial

“Siempre es una alegría enorme venir a Córdoba. Es una provincia que me ha llenado siempre de muchas alegrías”, arrancó el Presidente, acompañado por su hermana Karina Milei, el candidato Gonzalo Roca, Manuel Adorni, Martín Menem, Patricia Bullrich y la diputada Lilia Lemoine. También se vio al streamer Iñaki Gutiérrez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1969194323557130397&partner=&hide_thread=false

Milei atacó a quienes, según él, buscan “torpedear” su gestión: “Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir, es porque están cagados. No se dejen psicopatear con actores pagos que solo quieren manchar nuestro honor”, afirmó, en aparente referencia al escándalo de los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo. “Los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, agregó.

El Presidente no dudó en vincular a la oposición con la corrupción: “No hay lugar para los fracasados, corruptos y ladrones liderados por la corrupta de la tobillera. Ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan con audios de chimentos, mientras ella tiene una triple condena por afanar la guita de Vialidad. Cuando hacen el ‘tres’ debe ser por las tres causas que le faltan: Hotesur, Memorándum con Irán y Cuadernos”. Además, sostuvo que los audios de Spagnuolo “están hechos con inteligencia artificial”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/1969196255554252976&partner=&hide_thread=false

Durante el acto, Milei recordó su paso por el Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba y destacó que gracias al voto cordobés llegó a la Presidencia. También hizo mención afectiva a la provincia: “En lo afectivo Córdoba me dio una gran alegría porque Conan es cordobés”.

El candidato libertario Gonzalo Roca subió al escenario para reforzar la imagen del oficialismo en Córdoba, provincia que renueva nueve bancas de diputados y donde la expectativa de La Libertad Avanza es quedarse con seis de las que hoy corresponden a Juntos por el Cambio. Desde el escenario, Roca proclamó: “Córdoba, la provincia más liberal, que devolvió la esperanza. ¡Viva la libertad carajo!”.

En su discurso, Milei repasó logros de su gestión: reducción de la inflación, recuperación de salarios y jubilaciones, crecimiento del PBI y descenso de la pobreza. También reiteró la necesidad de “pintar el país de violeta” y cerró arengando: “Nunca más permitan que la salida de la Argentina sea Ezeiza. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Ganemos el 26 de octubre”.

La jornada comenzó a las 13:30 con un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, tres entrevistas y un recorrido por el centro de la ciudad. El cierre tuvo lugar en el Parque Sarmiento, donde miles de personas esperaron bajo un sol de 31 grados entre banderas argentinas y remeras violetas. La organización incluyó cortes de calles y un operativo de seguridad con revisiones de mochilas y detectores de metales.

Seguí leyendo

Milei adelantó que está trabajando para recibir otro préstamo, ahora de Estados Unidos

La UDA quiere revisar la representación sindical en las paritarias docentes de San Juan

Milei le puso fecha al fin de la inflación: "A mitad...

El sanjuanino Allende encabezará un encuentro sobre la agenda de minería y energía del Congreso

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán

El riesgo país superó los 1.500 puntos

El Banco Central perdió casi 700 millones de reservas para contener el dólar

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, en San Juan: la agenda con Orrego

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno nacional entrega un bono de mas de 1.2 millon de pesos: por que y quienes lo cobraran
Beneficio

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal
Conmoción

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán
Beneficio

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado
Resolución

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

Te Puede Interesar

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Embaucador entre rejas

El "Estafador de ancianas" tiene otra causa pendiente por otros cinco fraudes contra abuelas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cielo sanjuanino amaneció con una abundante nubosidad este domingo.
Clima

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan

San Martín perdió frente a Vélez y el equipo se fue silbado
Liga Profesional

San Martín perdió frente a Vélez y el equipo se fue silbado

El hecho sucedió en este colegio.
Empleados en problema

De no creer: robaron en un colegio de Media Agua y las cámaras delataron a los porteros

El raid del ministro Catalán en San Juan: reunión con Orrego, recorrida en Chimbas y visita al Poder Judicial
Oficial

El raid del ministro Catalán en San Juan: reunión con Orrego, recorrida en Chimbas y visita al Poder Judicial