viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

El riesgo país superó los 1.500 puntos

Mientras Argentina pierde reserva spara mantener el dólar, los tenedores de bonos manifiestan su preocupación y disparan el riesgo país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El mercado bursátil argentino atravesó una rueda volátil y con sesgo negativo este viernes. La Bolsa porteña cayó por tercera rueda seguida, mientras que los bonos soberanos descontaron las ganancias iniciales y por la tarde quedaron con moderados números rojos de 0,4% en promedio. Los títulos hard dollar acumulan una pérdida promedio de 25% en lo que va de septiembre.

Lee además
el riesgo pais supero los 1.100 puntos basicos y los bonos argentinos en dolares vuelven a caer
Mercados financieros

El Riesgo País superó los 1.100 puntos básicos y los bonos argentinos en dólares vuelven a caer
caen los bonos argentinos, y el riesgo pais va hacia los 1300 puntos
Mercados

Caen los bonos argentinos, y el riesgo país va hacia los 1300 puntos

En paralelo el EMBI+ Argentina elaborado por JP Morgan tocó a las 16 horas un máximo intradiario de 1.516 puntos básicos, nivel que no se daba desde el 23 de agosto de 2024. No obstante, al cierre de Wall Street, a las 17 horas de Buenos Aires, marcaba 1.452 puntos básicos, cuatro unidades menos que el jueves.

El desempeño de los bonos Globales y la evolución del riesgo país concentran la atención de los operadores e inversores. La dinámica de los precios y del indicador de riesgo define el panorama para los activos argentinos en los mercados internacionales.

El dólar siguió contenido en $1.475 por la liquidez generada por el Banco Central con sus propias reservas, en el techo de la banda de flotación cambiaria, en un intento por aplacar la firme demanda de dólares ante descreídos inversores institucionales. El Banco Central ahora es el principal proveedor de divisas en el mercado de cambios. Con ventas por USD 678 millones este viernes, la entidad monetaria aportó el 80% de la oferta.

El dólar cotizó en sus máximos históricos ante una creciente desconfianza que deriva de una cierta debilidad política manifiesta del Gobierno, previo a cruciales elecciones de medio término a finales de octubre que podrían impedirle al libertario Javier Milei sumar bancas para instrumentar los cambios económicos comprometidos.

“Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, aseguró anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, en un programa de streaming, en un intento de transmitir tranquilidad, en el marco de una de las semanas financieras más tensas desde que Milei asumió la presidencia en diciembre del 2023.

La autoridad monetaria acumuló ventas de contado por USD 1.110 millones en tres días, retomando su rol intervencionista desde mitad de abril cuando selló un acuerdo por USD 20.000 millones con el FMI (Fondo Monetario Internacional) que le permitió levantar las restricciones cambiarias que regían en ese momento, el llamado “cepo”.

“Dado que este ritmo de ventas de dólares del Banco Central implicaría una pérdida de reservas de aproximadamente 10.000 millones de dólares antes de las elecciones -aproximadamente el 70% de los fondos ya desembolsados por el FMI-, aumenta la probabilidad de que se abandone el esquema de banda cambiaria antes de las elecciones del 26 de octubre”, reportó BancTrust & Company.

Pese a que las reservas internacionales del BCRA rondan los USD 39.259 millones, según un último dato oficial provisorio, analistas calculan que las divisas netas para intervenir en el mercado rondan los 6.000 millones de dólares.

Al respecto, especialistas en finanzas coinciden en que una permanente intervención cambiaria del BCRA irá en desmedro de sus reservas, lo que hace que se potencie la oferta sobre títulos públicos por temores a problemas con el cumplimiento en los próximos vencimientos de deuda.

Caputo ratificó el esquema cambiario actual y subrayó que el Tesoro trabaja para garantizar los pagos de deuda previstos para enero, que prevé anunciar una vez concretados para brindar calma a los tenedores de títulos que pugnan por esa amortización.

En cuanto a la renta variable, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires operó al cierre con una pérdida de 0,7%, el los 1.683.960 puntos, un piso desde el 29 de agosto de 2024, en el marco de pérdidas del 14% en el mes y del 33% en pesos en lo que va del año.

image

Los argentinos irán a las urnas en octubre para renovar parcialmente las cámaras de Diputados y Senadores, con la intriga de saber cómo le irá al Gobierno tras el reciente golpe que sufrió en los comicios de medio término en la provincia de Buenos Aires.

Temas
Seguí leyendo

El riesgo país se volvió a disparar

El sanjuanino Allende encabezará un encuentro sobre la agenda sobre minería y energía del Congreso

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán

El Banco Central perdió casi 700 millones de reservas para contener el dólar

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, en San Juan: la agenda con Orrego

Las razones del Gobierno de San Juan para postergar el debate de la Ley de Transporte: "ampliar el consenso"

Así se prepara Fabián Gramajo antes de una caminata: la campera de la suerte, su santuario personal y sus mascotas

El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno nacional entrega un bono de mas de 1.2 millon de pesos: por que y quienes lo cobraran
Beneficio

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal
Conmoción

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado
Resolución

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

Te Puede Interesar

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela
Revuelo

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario
Liga Profesional

Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario

Acusan a uno de los roba ruedas por el golpe delictivo contra un juez federal
Complicado

Acusan a uno de los "roba ruedas" por el golpe delictivo contra un juez federal

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario
Este viernes

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025 video
Antecedentes

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025