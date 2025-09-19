El sanjuanino Allende encabezará un encuentro sobre la agenda sobre minería y energía del Congreso

El diputado sanjuanino Walberto Allende , presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, será una de las principales figuras del encuentro “La agenda política en Oil&Gas y Minería 2025” , una actividad que busca analizar los desafíos y oportunidades de los sectores que más divisas generan para el país.

La jornada, organizada por Parlamentario y SpE Consultores , se realizará el 23 de septiembre de 2025 en el Auditorio del Banco Hipotecario (Reconquista 151, CABA) y contará con la participación de referentes nacionales del Congreso y del ámbito empresario. Entre ellos se destacan Andrea Cristina (senadora PRO-Chubut), Martín Maquieyra (diputado PRO, vicepresidente 1° de la Comisión de Energía y Combustibles), Jerónimo Shantal (director de Minería de Mendoza) y Manuel Puelles (gerente de Banca Corporativa del Banco Hipotecario).

image

Entre los temas destacados figuran el marco regulatorio y el rol de las provincias, los desafíos de las licencias para operar, la agenda de proyectos e inversiones, las restricciones de infraestructura, la transición hacia una matriz energética integral, las nuevas fronteras mineras como el litio, el cobre y el hidrógeno verde, así como las claves para el desarrollo del GNL y los biocombustibles.

El encuentro, de actividad no arancelada y con cupos limitados, comenzará a las 8:30 con la recepción y se extenderá hasta las 10:30. También podrá seguirse por YouTube a través del canal de El Parlamentario. La inscripción previa se realiza escribiendo a [email protected].