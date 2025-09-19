viernes 19 de septiembre 2025

Debate nacional

El sanjuanino Allende encabezará un encuentro sobre la agenda sobre minería y energía del Congreso

El sanjuanino liderará el encuentro “La agenda política en Oil&Gas y Minería 2025”, que reunirá a legisladores y expertos en Buenos Aires para discutir inversiones, infraestructura y el futuro energético del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El diputado sanjuanino Walberto Allende, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, será una de las principales figuras del encuentro “La agenda política en Oil&Gas y Minería 2025”, una actividad que busca analizar los desafíos y oportunidades de los sectores que más divisas generan para el país.

La jornada, organizada por Parlamentario y SpE Consultores, se realizará el 23 de septiembre de 2025 en el Auditorio del Banco Hipotecario (Reconquista 151, CABA) y contará con la participación de referentes nacionales del Congreso y del ámbito empresario. Entre ellos se destacan Andrea Cristina (senadora PRO-Chubut), Martín Maquieyra (diputado PRO, vicepresidente 1° de la Comisión de Energía y Combustibles), Jerónimo Shantal (director de Minería de Mendoza) y Manuel Puelles (gerente de Banca Corporativa del Banco Hipotecario).

image

Entre los temas destacados figuran el marco regulatorio y el rol de las provincias, los desafíos de las licencias para operar, la agenda de proyectos e inversiones, las restricciones de infraestructura, la transición hacia una matriz energética integral, las nuevas fronteras mineras como el litio, el cobre y el hidrógeno verde, así como las claves para el desarrollo del GNL y los biocombustibles.

El encuentro, de actividad no arancelada y con cupos limitados, comenzará a las 8:30 con la recepción y se extenderá hasta las 10:30. También podrá seguirse por YouTube a través del canal de El Parlamentario. La inscripción previa se realiza escribiendo a [email protected].

